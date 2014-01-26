Esenyurt'ta MHP seçim bürosuna silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt'ta MHP seçim bürosunun açılışında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, hükümetin olayın faillerini bir an önce bulması gerektiğini söyledi.

Fatih Mahallesi Pazaryolu Caddesi üzerindeki MHP seçim bürosunun açılışı sırasında bir grup ile MHP’liler arasında kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada bıçak ve silah da kullanıldı.

MHP'lilere ateş açıldı

MHP’lilere saldıran gruptan açılan ateş sonucu 2 kişi silahla, 4 kişi de bıçak ve taşla yaralandı. Diğer grup olay yerinden kaçarken yaralılar Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Partinin basın danışmanı Cengiz Akyıldız, silahla yaralandı. Durumu ağır olan Akyıldız, Çapa Tıp Fakültesi’ne sevk edilmek için sedye ile ambulansa alındı. Yaşanan hareketlilik sırasında Akyıldız’a takılan hava hortumunun çıkması üzerine ambulans hareketlenemedi. Durumu ağırlaşan Akyıldız’a ambulansta kalp masajı yapıldı. Tekrar hastaneye alınan Akyıldız kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından konuşan MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Bu saldırı Türk Milletine karşı bir saldırıdır. Bu gün Türk demokrasisine karşı bir operasyon yapılmıştır. Seçim irtibat bürosunun açılışında faaliyetlerini yürüten Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Rasim Acar'ında bulunduğu bir ortamda dışardan gelen bir grup arkadaşlarımıza yönelik silahlı bir tavır koymuşlardır ve bir arkadaşımız rahmete kavuşmuştur. Milletimizin başı sağ olsun. İtidalli bir şekilde arkadaşlarımız olayları takip etmektedir. Hükümetin bu saldırıyı erken bir süreç içerisinde çok erken süreç içerisinde bu operasyonu Türk milletinin birliğine beraberliğine büyük önem veren inan MHP'ye yönelik bu saldırıyı bir an evvel açıklamak mecburiyetindedir. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

Bölücü unsurların olduğu belli

Bir gazetecinin "BDP'li oldukları söyleniyor. Bir bilginiz var mı?" sözleri üzerine Adan, "Yarın Genel Başkanımızda geleceklerdir, önemli açıklamalar yapacaklardır. Bölücü unsurların olduğu belli" diye konuştu. "Emniyet kaynaklarından herhangi bir açıklama, gözaltına alınan birisi var mı? Bilgi ulaştı mı size?" sorusu üzerine Adan, "Sayın emniyet müdürü ve valiyle görüştük. Bu konudaki duyarlılıklarının devam ettiğini biliyoruz" dedi.

Akşener hastaneye geldi

Öte yandan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener de Esenyurt Devlet Hastanesi'ne geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Akşener hastanede yaralıları ziyaret ettikten sonra hastaneden ayrıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Semih Yalçın da saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30 Mart 2014 Yerel Seçimleri yaklaşırken MHP Seçim Büroları başta olmak üzere partimizin mensuplarına yönelik planlı saldırıların arttığı gözlenmektedir. Seçim Büromuza bugün gerçekleştirilen silahlı saldırı, her bakımdan fevkalade tehlikeli gelişmelerin habercisi niteliğindedir. Tahrik ve provokasyon kokan bu menfur saldırı sonrasında maalesef Ülküdaşımız Yusuf yüzlü Cengiz Yücel (Yusufiyeli Cengiz) şehit olmuş ve beş dava arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının hedefi sadece MHP camiası değil, Türk milletinin birlik ve bütünlüğü, dirlik ve düzenidir."

‘Şer odakları bu kez de amaçlarına ulaşamayacaklar’

"Bu saldırıyı, sadece Türk milletinin varlık sigortası Milliyetçi-Ülkücü Hareketi karanlık sokaklara çekmek ve Türkiye'yi bir kardeş kavgasına sürüklemek isteyenlerin tertibi olarak değerlendirmek yeterli değildir. Teşkilatımızın mensuplarına yönelik bu kalleş saldırılar, aynı zamanda yolsuzluklarını örtbas etmeye ve MHP üzerinden gündemi değiştirmeye çalışanların ekmeğine yağ sürecektir.

Seçim bürolarımızı hedef alan saldırılarda, kan ve gözyaşı akıtmak isteyenlerin hesaplarıyla girdikleri çıkmaz sokakta sıkışanların rezil çıkarları aynı çizgide buluşmaktadır. Ayrıca söz konusu saldırının, hükûmetin yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla sarsıldığı, hırsızlıkların ört bas edilmeye çalışıldığı, emniyet ve yargı kadrolarının allak bullak edildiği bir kargaşa döneminde gerçekleştirilmesi manidardır. Ancak, millî varlığımızın teminatı olan, ülkenin bütünlüğü ve milletimizin birliği konusunda daima müteyakkız bulunan Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensuplarını sokağa dökmeye çalışanların çabaları beyhudedir. Sinsi oyunlarla partimizi girdaba çekmek ve kirli emellerine ulaşmak isteyenler, bu defa da yanıldıklarını anlayacaklardır. Ülkeyi karıştırarak karanlık emellerine ulaşmak isteyen şer odakları bu kez de amaçlarına ulaşamayacaklar, hırsızlık ve yolsuzluklar hiçbir şehidimizin, hiçbir arkadaşımızın mübarek kanının arkasına gizlenemeyecektir. MHP'yi temiz ve meşru siyaset çizgisinde Türk milletine hizmet yolundan hiçbir tertip alıkoyamayacaktır."

"MHP camiası, bu hain saldırının faillerinin bir an önce bulunarak adalete teslim edilmesini beklemektedir. Öncelikle, faillerin bir an önce bulunması ve yargı önüne çıkartılması için Sayın Başbakan ve AKP hükûmetini acilen göreve çağırıyoruz. Seçimlerin güvenlik içinde yapılabilmesinin sorumluluğu AKP Hükümetinin omuzlarındadır. Terörün bittiğini ve ülkeye kardeşlik geldiğini sürekli dile getiren, bölücü terör örgütüyle masaya oturmaktan imtina etmeyen Başbakan Erdoğan'ın, bu menfur saldırıyı ne ile geçiştireceğini merak ediyoruz. Bu vesileyle seçim büromuza yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor; şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün dava arkadaşlarımızı, parti teşkilatlarını ve Milliyetçi-Ülkücü gençleri maksatlı tahriklere kapılmadan sükûnet, vakar ve itidal içinde davranmaya, kutlu davalarına hizmete sabır, kararlılık ve azimle devam etmeye çağırıyoruz"

'İtidalli davranmaya çalışıyoruz'

MHP İstanbul İl Başkanı Abdurrahman Başkan da Esenyurt’taki saldırıya ilişkin konuştu. Başkan, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak itidalli davranmaya çalışıyoruz. Ama emniyetin bu kadar kalabalık bir grupla, MHP’ye yapılan bir saldırıyı bir gün içerisinde çözmesi gerekir. Şu ana kadar bile bir sürü şeyin çözülmüş olması gerekirdi. Aradan 3 saatten fazla bir zaman geçmiştir. Acil olarak bu konuda emniyetin hassasiyet göstermesi çünkü iki tane yaralımız silahla, 4 tanesi bıçak ve taşla yaralanmıştır. Bir tanesinin durumu son derece ağırdır. Sorumluluğumuz gereği bütün arkadaşlarımıza itidali tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Vali Mutlu'dan açıklama

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, olayla ilgili olmarak Twitter'dan bir açıklama yaptı. Mutlu, "Esenyurt ilçemizde MHP nin seçim bürosuna yapılan saldırı seçim güvenliğimize yapılan önemli bir provakasyondur. MHP'ne geçmiş olsun . Bu menfur provakasyonda hayatını kaybeden yurttaşımız Cengiz Akyıldız'a Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı gerçekleştiren ölüm, yaralanmalara sebebiyet verenlerin kısa zamanda bulunup adaletin eline teslim edileceğinden emin olunulsun" ifadelerini kullandı.

'Sivil siyasete suikast teşebbüsünün bir halkası'

Olayla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise, "MHP'ye yönelik alçak saldırı, Geziyle başlayan 17 Aralıkla tavan yapan sivil siyasete suikast teşebbüsünün bir halkasıdır, tehdit sürüyor" dedi.