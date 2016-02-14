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Ülkü Ocakları Özgecan Aslan için eylem yaptı; biri kadın üç kişi darp edildi

Zafer işareti yaptıkları iddiasıyla darp edilen çift, polisin araya girmesiyle cadde üzerindeki bir iş hanına girerek kurtuldu

14 Şubat 2016 19:17

İstanbul Ülkü Ocakları tarafından İstiklal Caddesi'nde Özgecan Aslan için düzenlenen eylemde arbede çıktı. Eylemcilerden bazıları kendilerine laf attığı gerekçesiyle bir kişiyi ve zafer işareti yaptıkları gerekçesiyle de bir çifti darp etti.

DHA’daki habere göre; geçen yıl şubat ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ı anmak ve kadın cinayetlerine 'dur' demek için İstanbul Ülkü Ocakları üyesi kadınlar,  İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi. Aralarında MHP Milletvekili Arzu Erdem'in de bulunduğu ülkücü kadınların önde, arkalarında da erkeklerin bulunduğu grup, "Özgecan için ülkücüler sokakta" şeklinde sloganlar atarak, Odakule önünden Galatasaray Lisesi önüne yürüdü. 

 

Açıklama sırasında arbede

 

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı Bayanlar Birimi Başkanı Hilal Güner açıklama yaparken, eylemcilerin arasında bulunan bir grup yoldan geçen bir kisiyle laf atma yüzünden tartıştı.

Kısa sürede yaklaşık 20-25 kişilik grubun saldırısı sonucu darp edilen kişi bir işyerine sığındı. Daha sonra araya giren polis, yaralı haldeki bu kişiyi iş yerinden alarak uzaklaştırdı. 

 

Polis kurtardı

 

Açıklama tamamlandığı sırada da aynı grup bu kez bir çifti darp etti. Zafer işareti yaptıkları iddia edilen çift, çevik kuvvet polisinin araya girmesiyle cadde üzerindeki bir iş hanına girerek kurtuldu. Grup daha sonra "Ülkücü hareket engellenemez", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak dağıldı.

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