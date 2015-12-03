Özgecan Aslan'ın bugün görülen üçüncü duruşmasında dava karara bağlandı. Üç sanığın da ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığı davadan sonra Özgecan'ın annesi, 'Adalet yerini buldu' dedi.

Radikal’in haberine göre, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bindiği minibüste öldürülüp cesedi yakılan, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın katil zanlıları minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl, babası Necmettin Altındöken ağırlaştırılmış müebbet, arkadaşı Fatih Gökçe ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken acılı anne Songül Aslan, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Kararın açıklanmasının ardından merkez Mezitli İlçesi'ndeki evinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran acılı anne Songül Aslan, katillerin cezasını bulduğuna inandığını belirtti. Songül Aslan, cezaya rağmen yinede mutlu olmadığını ifade ederek, "Tabii ki bekliyorduk. Çünkü hak ettikleri en büyük cezayı alacaklarını ben biliyordum. Özgecanım’ın kanı yerde kalmayacaktı. Fakat yinede ben mutlu olamadım. Benim kızım geri gelmeyecek sonuçta ama devletimizden Allah yinede razı olsun. Hak ettikleri cezayı en yüksek şekilde aldılar. Başka canlar yanmasın. Bir de Özgecan yasasını istiyorum. Hiçbir kadınımız şiddet görmesin, ağlamasın, üzülmesin, ölmesinler. Devlet büyüklerimizden Özgecan yasasının muhakkak çıkmasını istiyorum" dedi.

Kadın cinayetleri ile ilgili olarak bütün davalardan aynı sonucun çıkması temennisinde bulunan Aslan, "Kadın cinayetlerinde hiçbir caydırma olmasın. Muhakkak ki, çocuklarımız yani kanı yerde kalmasın diyeyim. Yani kadınlarımız şiddete uğruyor, öldürülüyor. Hiçbir suçu günahı yokken bu tür şeyler olmasın" diye konuştu.

Adalet yerine geldi

Aslan, Gazetecilerin adaletin yerine geldiğine inanıyor musunuz? sorusuna şu cevabı verdi:"Adaletin yerine geldiğine inanıyorum. Çünkü çok ilgilenildi, üstünde duruldu. İnşallah ömür boyu hapisten çıkmayacaklar. Hiçbir zaman bunların acısı bitmesin diyorum. Allah ne bu dünyada nede ömür dünya da gün yüzü göstermesin."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beyaz başörtüsü gönderecek

Özgecan Aslan'ın annesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı bir teşekkür mesajı iletmişti. Anne Songül Aslan, mesajla birlikte siyah bir başörtüsü göndererek "Adalet yerini bulduğunda bu siyah başörtüsünün rengi de beyaza dönüşecek" demişti. Bunun üstüne gazetecilerin sorduğu soru üzerine, Songül Aslan, "Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a beyaz eşarp göndereceğim, bunu gerçekleştireceğim. Allah, herkesten razı olsun. Başka bir şey diyemiyorum" dedi.

Kararın evlilik dönümüne gelmesinin sorulması üzerine Aslan, "Evet, bu tesadüf oldu, 3 Aralık'a tarihine denk geldi. Yani sevindim, sevindim de diyemiyorum daha doğrusu zaten biliyordum. Böyle bir ceza alacaklarını. Özgecan'ın oradan beni gördüğünü de biliyorum" dedi.