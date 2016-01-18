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Özgecan'ın katilini kınadı; sevgilisini bıçaklamaktan 11 yıl 8 ay hapis aldı

Sevgilisini bıçaklayan sanığın cezasında indirime de gidildi

18 Ocak 2016 15:14

Antalya'da kadına yönelik şiddete karşı duyarlılığını ifade etmek için, Özgecan Aslan'ın fotoğraflarını  ekleyerek, "Bunu yapanların derileri yüzülmeli" diye paylaşımda bulunan otobüs şoförü Erkan Topallar, kendisini terk eden kadın arkadaşı Sengül Suvay'ı bıçaklamaktan 11 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi.

DHA’dan Mustafa Kozak’ın haberine göre, olay geçen yıl temmuz ayında Liman Mahallesi'ndeki bir güzellik salonunda meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra 16 yaşındaki oğluyla oturan 45 yaşındaki Sengül Suvay, Facebook'ta tanıştığı otobüs şoförü 43 yaşındaki Erkan Topallar'la evlenmeye karar verdi. Nişan tarihinden bir hafta önce kıskançlıklarını gerekçe gösteren Suvay, ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Erkan Topallar, Sengül Suvay'ı çalıştığı güzellik salonunda 4 yerinden bıçakladı. Olayda araya giren işyeri sorumlusu Ayşegül Yılmaz da hafif yaralandı. Yakalanıp tutuklanan Erkan Topallar hakkında, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hasis cezası istemiyle dava açıldı.

 

“Borçlandırıp evlenmekten vazgeçti” savunması

 

Son duruşmada olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Erkan Topallar, Sengül Suvay'ın kendisini borçlandırıp sonra da evlenmekten vazgeçtiğini öne sürdü. Bu nedenle tartıştıklarını savunan Topallar şöyle dedi:

"Olay günü kendisiyle konuşmak için çalıştığı işyerine gittim. Arkadaşları konuşmamıza engel olmasın diye yanıma bıçak aldım. İşyeri sorumlusu Ayşegül Yılmaz bana sandalyeyle vurdu. Ayağım kaydı. Kargaşa sırasında Sengül'ün bıçaklandığını gördüm. Ancak kaç kez bıçaklandığını fark etmedim. Daha sonra işyerinden ayrıldım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Yaşananlar kaza sonucu oldu."

 

Koltukların üzerinden atlayıp bıçakladı

 

Sengül Suvay ise Topallar'ın sürekli kendisini takip ettiğini, oğlu ve arkadaşlarından kıskandığını belirterek şunları anlattı:

"Bana güvenmiyorsa bu ilişkiyi bitirmemiz gerektiğini söyledim. Her seferinde benden özür diledi. Oğlumla görüştüğüm sırada gece yarısı beni arayarak kiminle görüştüğümü sordu. Ben aynı şeyleri söyleyince gece yarısı evimize gelip bana hakaret etti, ölümle tehdit etti. Olay günü de işyeri sorumlumuz Ayşegül Yılmaz sanığı uzaklaştırmak için masayı ittirdi. Buna rağmen koltukların üzerinden atlayıp beni bıçaklamaya devam etti. Sanık savunmasında, evime alınan eşyaların ödemesini kendisinin yaptığını iddia etmektedir. Oysa ki beyaz eşyaların parasını ben ödüyorum. Buna ilişkin belgeleri de mahkemeye sunuyorum." Ayşegül Yılmaz ise sanıktan şikayetçi olmadı.

Yargılama sonunda kasten öldürme eyleminden sanığı önce ömür boyu hapse mahkum eden mahkeme, olay teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle cezayı 14 yıla indirdi. Sanığa takdir indirimi yapan mahkeme, cezayı 11 yıl 8 aya indirdi.

 

Özgecan hassasiyeti

 

Sanığın Facebook sayfasında ise, Mersin'de dolmuş şoförü tarafından vahşice öldürülen Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımlar da dikkat çekti. Özgecan Aslan'ın fotoğrafının bulunduğu bir paylaşımın üzerinde, 'Özgecan'ımız mekanın cennet olsun. Sana bunu yapan canilere idam az gelir. Yavaş yavaş ölmeliler, derileri yüzülmeli. Ölmek için yalvarmalılar' yazısı yer alıyor. 

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