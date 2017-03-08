T24 LogoT24 Logo
Politika

Ülkü Ocakları eski başkanından, 'Bozkurt işareti' yapan Yıldırım'a: Ördek avına çıkmış ördek taklidi

"Ülkücülerin yüzde 80'i 'Hayır' diyecek"

08 Mart 2017 18:40

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Hakan Ünser, Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında gülümseyerek bozkurt işareti yapmasına, "Ördek avına çıkmış, ördek taklidi yapan avcı gülüşü" yorumunu yaptı. 

"Ülkücü tavır hayır" kampanyası başlatan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Ünser, KRT'de Çağlar Cilara'nın hazırlayıp sunduğu "Haber Merkezi" programına konuk oldu.

"Ülkücülerin yüzde 80'i 'Hayır' diyecek"

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Hakan Ünser ülkücülerin yüzde 80'inin hayır oyu vereceğini söyledi. Ünser ayrıca, yeni düzenlemenin ülkeyi tek adamlığa götüreceğini şu sözlerle ifade etti:

"150 yıllık bir parlamento geçmişimiz var, biz bu tek adamlardan kurtulup bugünlere geldik yeniden tek adamlığa dönmeyelim. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim, ülkücü camia yüzde 80'nin üzerinde hayır oyu kullanacaktır. yüzde 20 evet diyecek değildir. Kararsız çok."

ETİKETLER

Binali Yıldırımbozkurt işaretiHakan ÜnsertaklitKRTÇağlar CilaraördekavÜlkü OcaklarıMHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24