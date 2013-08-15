Ülker'in Mısır'daki faaliyetleri durduruldu

Mısır'da son yaşanan olaylar ışığında, ülkede yatırımları bulunan Türk şirketlerinden Ülker, üretimi geçici olarak durdurduğunu bildirdi.



Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 'Mısır'daki sokağa çıkma yasağına uymak, çalışanlarımızı korumak için üretime ara verdik. Ama hadisenin akılalmaz boyutu karşısında çaresiziz' diye konuştu.



Vatan gazetesinde yayımlanan habere göre, Ülker Mısır'da Hi Food bisküvi fabrikası ile Ortadoğu, Kuzey ve Batı Afrika ülkelerine yönelik bisküvi ve kek üretimi ve satışını yapıyor



Son yıllarda karşılıklı iş ilişkilerinin hızla geliştiği Mısır'da yaklaşık 250 Türk şirketinin yatırımcı bulunuyor. Bunlar arasında Mavi Jeans, Orka Grup, Boyner, Colin's, De Facto, Flo, Sarar, Evyap, Hayat Kimya, Betek Boya, Kipaş, LcWaikiki gibi firmalar da yer alıyor.



Türkiye ilk yedi ayda Mısır'a 2 milyar dolar ihracat yaparken, geçen senenin toplamında bu rakam 3.6 milyar dolara ulaşmıştı.