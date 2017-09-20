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Ülker'in '1 Nisan' reklamına ceza

301 bin 766 lira idari para ve durdurma cezası verilmesini kararlaştırıldı

20 Eylül 2017 15:09

Reklam Kurulu'nca, toplumda endişe ve tedirginliğe neden olduğu belirtilen "Ülker 1 Nisan Şakası" temalı reklam kampanyası dolayısıyla TBWA ve Plasenta Reklam Hizmetleri’ne toplam 301 bin 766 lira idari para ve durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Reklam Kurulu'nda konuyla ilgili yapılan görüşme ve değerlendirmelerde, "www.twitter.com/Ulker, www.facebook.com/Ulker ve www.instagram.com/Ulker adresli sosyal medya hesaplarında ve çeşitli televizyon kanallarında yayımlanan reklamlardaki şakaların 1 Nisan'da yapılabilecek olağan şakalardan olmadığı" belirtildi.

Kurul, kampanyanın ulusal televizyon kanallarında yayımlanan versiyonunu hazırlayan TBWA Reklam Hizmetleri AŞ unvanlı firmaya 241 bin 413 lira, internette ve sosyal medyada yayımlanan versiyonu hazırlayan Plasenta Reklam Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise 60 bin 353 lira idari para ve durdurma cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Ülker firması 1 Nisan için bir reklam filmi yayınlamış; reklamda kullanılan "1 Nisan geliyor, hesaplaşma zamanı yaklaşıyor…" gibi ifadeler ve farklı görseller, birçok sosyal medya kullanıcısına göre politik bir mesaj olarak algılanmıştı.

Reklam filmi, Ülker’in resmi Twitter hesabında yayımlan ancak Ülker, yapılan paylaşımı kısa bir süre sonra kaldırmıştı.

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