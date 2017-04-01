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Murat Ülker’den tartışma yaratan reklam için açıklama

“Kumpası kuranlar hak ettiklerini bulacak…”

01 Nisan 2017 04:22

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker firmasının hazırladığı ve tartışma yaratan 1 Nisan reklamı için açıklama yaptı. Ülker, Twitter hesabından "Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız” mesajını yayınladı.

Yeni reklam ve açıklama

Ülker, tartışma yaratan videoyu Twitter hesabından kaldırdıktan sonra bir açıklama yayınladı ve yeni bir video paylaştı. Ülker'in "İşte kampanyanın aslı, nasıl saptırmışlar hayret, gerekli tedbir alınacak" notuyla paylaştığı yeni reklam filmi şöyle:

Ülker, Twitter adresinden şu açıklamayı paylaştı:

Tartışma yaratan reklam

"1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor" şeklinde başlayan video reklamı Ülker'in resmi Twitter hesabında yayımlandı. Ancak Ülker, yapılan paylaşımı kısa bir süre sonra kaldırdı. "1 Nisan geliyor, hesaplaşma zamanı yaklaşıyor..." cümleleriyle biten reklam filmi birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından siyasi bir mesaj olarak algılandı ve tepki gördü.

Tartışma yaratan reklam şöyle:

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