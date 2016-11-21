Ülker'den 'FETÖ' iddiasına yanıt: Bu işin bizi bulmasına üzüldük

'FETÖ' operasyonu kapsamında hakkında soruşturma yapılacağı iddiası ile gündeme gelen Ülker Grubu’nun çatı kuruluşu Yıldız Holding Başkan Yardımcısı Ali Ülker, "Bu işin bizi bulması bizi üzdü” dedi.

Geçmişte 15 Temmuz sonrası TMSF'ye devredilen Kaynak Holding'le bir arsa üzerinden ilişkilerinin olduğunu söyleyen Ülker, şunları anlattı:

"Bizim ortak olarak bulunduğumuz bir arsa kooperatifi vardı. Kaynak Holding de bu arsaya ortak olduğu için ilgili hadise yaşandı. Kaynak Holding’e kayyum atandıktan sonra kayyum paralarını alıp, bu ortaklıktan çıkmak istedi. Tabii avanslar vardı içeride. ‘Avansları verin’ dediler kooperatife. Biz ‘veremeyiz’ dedik. Mahkeme kararıyla biz bu paraları iade ettik ve arsa üzerimize geçti. Olan bütün hadise budur. Mahkeme ile tescil edilmiş ve mahkemede sonuçlanmış bir hadisedir."

17-25 Aralık sürecinin ardından kayyumun talebine benzer bir talebin Kaynak Holding’den de kendilerine iletildiğini belirten Ali Ülker, “Kaynak Holding ‘biz paramızı alıp çıkmak istiyoruz’ dediği zaman ona da müsaade etmedik. Çünkü siz şaibeli duruma düştünüz. 17-25 Aralık sürecinden sonra kusura bakmayın biz size hakları olmasına rağmen, kendi paraları olmasına rağmen ‘hiçbir şeyi kooperatiften dışarıya çıkaramayız’ dedik” diye konuştu.

Yıldız Holding, geçen hafta 'FETÖ' operasyonu yapılacağı iddiasına ilişkin olarak Oda TV'de çıkan haberin ardından "bu haberlerin gerçek dışı ve kabul edilemez olduğunu" belirten bir açıklama yapmıştı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli yatırımcılarımız dikkat; ortalığı sebepsiz yere telaşe verenler var. Alnımız ak, işlerimiz temiz, çalışmaya devam diyoruz" demişti.

Ali Ülker, Yeni Şafak'ın ekonomi editörü İbrahim Acar’a konuştu.

Ülker'in görüşlerini izlenimleriyle köşesine aktaran Acar'ın yazısı şöyle:

“Bu işin bizi bulması bizi üzdü” diyerek konuya giren Ali Ülker, “Çünkü biz 72’nci seneyi kutlayan bir şirketiz. Bizim gelişmemiz, büyümemiz herhangi bir siyasi gruba dayanmıyor. Bir gruba yakınlığımızdan dolayı menfaat sağlamış da değiliz. Siyasi konuların içine çekilmek bizi üzüyor” dedi.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in, “Bizim alnımız ak, işlerimiz tertemizdir” şeklindeki açıklamasını hatırlatan Ülker, bunun ötesinde Ülker ile o grup arasında bağı kurmayı isteyenlerde su-i niyet olduğunu belirtti.

"35 bin çalışanımız içinde kaale almaya değmeyecek kadar az bir takibat oldu"

15 Temmuz’dan sonra Murat Ülker’in bizzat meydanlarda olduğunu belirten Ülker, “Bunun ötesinde bizim en büyük katkımız dışarıya yaptığımız iletişim. Hem ortaklarımıza hem tesadüf ettiğimiz kişilere, devlet kademelerine, ben gittiğim zaman anlatıyorum. 50 bin çalışanımız var, 35 bini Türkiye’de. Bu 35 bin içinde bile kaale almaya değmeyecek kadar az bir takibat oldu. Demek ki, biz seçimlerimizi çok hassas yapıyoruz. Bizim arkadaşlarımız çok meşguller, siyaset yapmaya ve böyle işlerin peşinden koşmaya vakitleri yok.

"Kayyum parayı istedi, vermedik"

“Geçmişte birçok kişinin bu grupla yolu kesişti. Ülker Grubu’nun da ortaklığı olmuş olabilir mi? Var mı öyle bir şey?” şeklindeki sorumuz üzerine Ali Ülker, kamuoyunun ilk kez okuyup duyacağı şu bilgileri paylaştı:

“Bununla ilgili şöyle bir hadise cereyan etti. Bizim ortak olarak bulunduğumuz bir arsa kooperatifi vardı. Kaynak Holding de bu arsaya ortak olduğu için ilgili hadise yaşandı.

Kaynak Holding’e kayyum atandıktan sonra kayyum paralarını alıp, bu ortaklıktan çıkmak istedi. Tabii avanslar vardı içeride. ‘Avansları verin’ dediler kooperatife. Biz ‘veremeyiz’ dedik.”

"Mahkeme kararı beklendi"

Bunun için mahkeme kararı istediklerinin altını çizen Ülker, şöyle devam etti: “Çünkü herhangi bir şekilde para transfer edersek kayyum dahi atanmış olsa sıkıntı olur. Mahkeme kararıyla biz bu paraları iade ettik ve arsa üzerimize geçti. Olan bütün hadise budur. Mahkeme ile tescil edilmiş ve mahkemede sonuçlanmış bir hadisedir.”

"Kaynağa da cevabımız aynı oldu"

Ali Ülker, “Bu ortaklık ne zaman oluştu? Büyük bir paradan mı bahsediyorsunuz?” şeklindeki sorumuza şu karşılığı verdi: “Hayır. Üzerine inşaat yapılması düşünülen ufak bir arsa. 2010’lara falan dayanıyor herhalde. Mahkemeden tescil edilmeden bu parayı iade etmedik.”

17/25 Aralık sürecinin ardından kayyumun talebine benzer bir talebin Kaynak Holding’den de kendilerine iletildiğini belirten Ali Ülker, o günlerde yaşadıklarını da anlattı:

“Kaynak Holding ‘biz paramızı alıp çıkmak istiyoruz’ dediği zaman ona da müsaade etmedik. Çünkü siz şaibeli duruma düştünüz. 17-25 Aralık sürecinden sonra kusura bakmayın biz size hakları olmasına rağmen, kendi paraları olmasına rağmen ‘hiçbir şeyi kooperatiften dışarıya çıkaramayız’ dedik.”

"Sabri Bey'in de bir ilişkisi yoktu"

Ülker Grubu kurucusu rahmetli Sabri Ülker’in dini kisve altında ticaret yapılması konusuna ilişkin bakışını da anlatan Ülker, “Sabri Bey’in de böyle bir ilişkisi yok geçmişten gelen. Sabri Bey; bu gibi dini kisveler altında ticaret yapılmasını ve farklı alanlarda faaliyet gösterilmesini asla tasvip etmemiştir. Sabri Bey’in de babası biliyorsunuz bir İslam alimi, medrese hocası. Din insanlarının siyaset ve ticarete girmeleri konusunda Sabri Bey’in hep çekincesi olmuştur.”

"Geçmişte de bizi suçladılar"

Türkiye’nin ekonomisine ciddi kazanımlar sağlayan bir grup olduklarını anlatan Ali Ülker, daha önce de benzer konularla suçlandıklarına dikkat çekti. “Ülker dışarıdan markalar alıyor, neden alıyor? 3.5 milyar dışarıya para gitti” eleştirilerini hatırlatan Ali Ülker, şunları kaydetti:

“Bir kere o para Türkiye’den çıkmadı. İlk alım esnasında hızlı bir fonlama gerekiyordu. Acil kendi kaynaklarımızla bunu yaptık. Ama Godiva ve United Biscuit yeterince büyük ve kendi kendini fonlayabilecek kabiliyete sahip şirketler. İlk etapta verdiğimiz parayı, aldığımız kredilerle tekrar Türkiye’ye getirdik ve kendi yatırımlarımızda da kullandık. Türkiye’deki parayla biz bunu finanse etmedik. En önemlisi bu.”

"Murat Bey karar alırken yanındaydım"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in geçtiğimiz hafta grup şirketlerinin hisselerinde yaptığı alımları da Ali Ülker’e sorduk ve şu cevabı aldık: “Murat Bey’i durdurmak mümkün mü… Murat Bey’in Ülker’deki hissesi bu alımlarla birlikte bir miktar yükseldi. Yanlış hatırlamıyorsam 3.45’ten 3.67’ye çıktı Murat Bey’in hissesi. Ülker’de hisselerin büyük bölümü Yıldız Holding’in elinde.Murat Bey hisse alma kararı verirken odada ben de vardım. Bir kere bu şekilde bir kazancı kendimize hak görmeyiz. Bu aslında ‘biz şirketimizin arkasındayız, güveniyoruz, bu şirketin değeri bundan aşağı değildir’ mesajını vermek üzere yapılmış olan bir hamle. Çok vahim bir düşme olmadı. Geri geldi, artış oldu ama dolardaki çıkış yine baskı altına aldı.”

"4 milyar liralık kaynak getirdik"

Bugüne kadar sattıkları şirketler vasıtasıyla 4 milyar lira kadar döviz girdisi sağladıklarını anlatan Ülker, “Bunun için de bizi suçladılar. Dediler ki; Ülker, Cola Turka gibi bir milli değeri satıyor. İçim gibi sütü satıyor. Biz de dedik ki; bunlar bir yere gitmiyor. Bunlar milli değer. Bu markalar Türkiye’de bir değer ifade ediyor. Daha uzman kişilere devrediyoruz bunları. Eminim ki bizden daha iyi yapacaklardır. Türkiye’den ihracat yapacaklardır. Marka çok değerli birşey. Türkiye’de marka yarattık ve bunları sattık. Ayrıca marka aldığınız zaman Çin’i, Japonya’yı, Hindistan’ı konuşuyoruz. Amerika’da büyümeyi konuşuyoruz. Afrika var. Biz buralarda da faaliz” diye konuştu.

Ülker, son olarak geçtiğimiz günlerde Japonlara 220 milyon liraya sattıkları Bizim Mutfak markasını (Örgen Gıda)’ya 2002’de yaşatmak için ortak olduklarını hatırlattı. Ülker, Bizim Mutfak markasının oturması piyasada kabul görmesi Japonları da ikna etti. Türkiye ile ilgili hiçbir çekincesi yoktu Japon firmanın. Böyle bir dönemde mesela biz yabancı sermayeyi Türkiye’ye tekrar çekebildik. Bu, Türkiye’yi doğru izah etmekle mümkün oldu” dedi.

Doların farklı yere geleceği belliydi

Ali Ülker, yükselen kurların maliyetlere etkisine de dikkat çekti fakat gelirlerinin değişik para birimlerinde olmasının kayıpları dengelediğini şöyle anlattı: “İşi doğru zamanda bağlamaya çalışıyoruz. Finansal metotlarla bu kurdaki dalgalanmaları engelleme gayretindeyiz. Tedbirimizi alıyoruz, doların bu seçimde farklı bir yere gideceği belliydi. Uzun zaman sonra iş dünyasından bir başkan geldi. Yorumlar, alacağı tedbirlerin Amerikan ekonomisini canlandıracağı yönünde. Yatırımcı gelişmekte olan ülkelerden çekildi. Ama ben Türkiye’yi farklı bir konumda görüyorum. Bu kadar badire başka bir ülkede yaşansaydı ekonomiyi canlandırmak 5-10 sene mümkün olmazdı. Sayın cumhurbaşkanının açıkladığı gibi ekonomi belli bir ivmede devam ediyor. İvmemiz yavaşladı ama bu şartlar altında negatif olmaması bile büyük başarı.”

"Yine çift haneli büyürüz fakat…"

Belli sektörlerde daralma yaşansa da gıda tüketiminin canlılığını koruduğunu belirten Ali Ülker, şu tespitlerde bulundu: “Türkiye genelinde tüketimde bir yavaşlama yok. İnsanlar yine sokakta. Ancak geçtiğimiz yıllarda alıştığımız kadar büyüme rakamları yok.” Bu durumun ciroya etkisi konusunda ise şu değerlendirmede bulundu Ülker: Geçen seneden bir hedef koyuyoruz kendimize. Onu tutturmak için de gayret ediyoruz. Ama bu sene tabi yaşanan bazı talihsiz olaylar var Türkiye ile ilgili. Türkiye ekonomisi bir miktar yavaşladı. Baktığınız zaman biz ekonominin iki misli kadar büyüdük. Bu sene bütçelerimizin yaklaşık yüzde 30 gerisinde kalmamıza rağmen yine de çift haneli büyüme rakamını yakaladık.”

"Makul talepler karşılık buluyor"

Önümüzdeki sene benim beklentim pozitif. Milli tarım politikaları geliştiriliyor bir taraftan. Bir taraftan devlet kendi yatırımlarına ağırlık veriyor. Makro olarak baktığımızda bence Türkiye yapması gerekenleri yapıyor. Eskiden pasif bir şekilde Türkiye izliyordu. Şimdi aktif ve pratik çözümler üretiliyor. Sanayici dinleniyor artık. Gidip konuşabileceğimiz muhataplarımız var. Ben de nadiren Ankara’ya gidiyorum. Temasımız devam ediyor. Durumu anlatıyoruz. Kendi yaşadıklarımızı ve zorluklarımızı anlatıyoruz. Bizi sevindiren de çözüm üretilmesi. Geçmişte çok dert anlattık ama çözüm gelmiyordu, geç geliyordu. Şimdi bakıyoruz makul olan talepler kısa sürede karşılanıyor.