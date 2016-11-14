Murat Ülker'den operasyon iddiasına yanıt: Ortalığı sebepsiz yere telaşe verenler var; alnımız ak, işlerimiz temiz!

Yıldız Holding'e yönelik 'FETÖ' operasyonu yapılacağı iddiasına ilişkin olarak Oda TV'de çıkan haberin ardından Yıldız Holding bu haberlerin gerçek dışı ve kabul edilemez olduğunu belirterek yasal haklarının saklı tutulduğunu açıkladı.

Yıldız Holding'in yaptığı açıklamada, "Yazı içeriği Ülker markası ve ürünleri ile ilgili olmamasına rağmen Ülker markasını içeren görsel eşliğinde kullanılmıştır. Bu durumun tüketici nezdinde yanlış anlaşılmaya sebebiyet vereceği ve marka imajımızı zedeleyeceği açıktır" denildi. Açıklamada, "Yazınızda Yıldız Holding'e ait 'Ülker' markası, bir grup ismi olarak anılıyor ise de, esasen 'Ülker'; kökleri 1944 yılına dayanan bir markadır. 'Ülker' markasının yazınız konusuyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Kıymetli yatırımcılarımız dikkat; ortalığı sebepsiz yere telaşe verenler var. Alnımız ak, işlerimiz temiz, çalışmaya devam diyoruz" dedi.