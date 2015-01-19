Ülker'de işçilere sigara ve telefon araması!

Ülker'in Öz Gıda-İş’ten ayrılarak Disk Gıda-İş’e üye oldukları gerekçesiyle 10 işçinin işine son verdiği iddia edildi. Fabrika içerisinde Gıda-İş üyesi işçilere de baskı yapıldığı ve geçen cuma günü Ülker yetkililerinin telefon ve sigara arama gerekçesiyle işçilerin üzerini aradığı öne sürüldü.

Evrensel'den Vedat Yalvaç'ın haberine göre, üzerinin aranmasını istemeyen işçi İsmail Kaya’dan savunma istendi. Yaşananları İsmail Kaya şöyle anlattı:

“Üst kattaki arkadaşlar sözlü olarak üzerinizde telefon ve sigara var mı denilerek sözlü arama yapıldı. Bizim katımıza gelince üstümü aramak istedi. Ben de formene aramaya hakkınız yok, nereden bu yetkiyi alıyorsunuz dedim. O da patrondan aldığını söyledi. Ben de savcıdan izin kağıdı getirin arayın dedim.”

“DİSK/Gıda-İş’e geçtiğimden beri baskılar her geçen gün artıyor. Oradan istifa et bu sendikaya geri dön deniliyor” diyen Kaya, “Aklınca üzerimde sigara ve telofon yakalayarak işten atmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

'Bizi haklı mücadelemizden vazgeçiremeyecekler'

Baskıların en son yapılan aramayla sınırlı olmadığını belirten Kaya, daha önce yaşadığı bir başka olayı ise şöyle anlattı:

“Bir gün oturuyordum formen, sen uyuyorsun diyerek ihtar cezası vermek istedi. Ben imalatımı bitirdim temizliğimi yaptım oturuyorum dedim. Formen savunma istedi. Ben de savunmamda formene dediklerimin aynısını yazdım. Ertesi gün disiplin kuruluna sevk ettiler.”

Ülker yetkililerinin, içerideki işçileri baskıyla korkuyla yıldırmak ve sendikadan istifa etmeye zorlamak istediğini iddia eden Kaya, bu baskıların kendi haklı mücadelesinden vazgeçirmeyeceğini ifade etti.