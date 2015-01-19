3 aylık Danone eylemlerinde son durum; patrondan taslağa yanıt yok

DİSK/Gıda-İş’e üye olduktan sonra hazırladıkları toplu sözleşme taslağını patrona veren Lüleburgaz Danone işçileri, patronun yanıt vermemesi üzerine yeniden toplandı. 3 aydır eylem yapan ve yeni eylem kararları almaya hazırlanan işçiler, üretimden gelen gücü kullanmak da dahil her türlü eyleme hazır olduklarını dile getirdiler.

Yaklaşık 90 gündür, yemek boykotu, yürüyüşler, basın açıklamaları, sakal bırakma, fabrika önüne çadır kurma, iş giriş ve çıkışlarında slogan atma, düdük çalma gibi eylemler yapan işçiler, gelinen aşamayı değerlendirmek üzere önceki gün toplantı yaptılar.

Toplantıya Gıda-İş Genel Sekreteri Seyit Aslan, Örgütlenme Uzmanı Cengiz Atlı ve 4-12 vardiyasının dışındaki işçilerin tamamı katıldı. İşçilerle birlikte demokratik bir şekilde alınan eylem kararlarının tamamına yakınının hayata geçirildiğini dile getiren Seyit Aslan, ulusal ve uluslararası alanda işçilerin haklılıklarının kabul edildiğini ifade etti.

Şimdiye kadar yapılan eylemlerin pasif ve protesto amaçlı olduğunu kaydeden Aslan, daha can alıcı eylemler için her işçi arkadaşın düşüncelerini, önerilerini sunması gerektiğini vurguladı.

'Vazgeçmek diye bir seçenek yok'

İşçiler de yaptıkları konuşmalarda, bu noktadan sonra vazgeçmek gibi bir seçeneğin olmadığını, Gıda-İş üyesi olarak patronu masaya oturtana kadar mücadelelerinin sürmesi gerektiğini söylediler. İşçiler, üretimden gelen güç dahil, her türlü eylemi yapmaya hazır olduklarını dile getirdiler. Sendikalarının, alınacak eylem kararlarını kamuoyuna duyurma, diğer işçi sendikalarının ve memur sendikalarının, siyasi partilerin, işçilerin ve diğer kurumların desteğini alma, gerekli diğer hazırlıkları yapma konusunda üzerine düşeni yapmasını isteyen işçiler, eylemlerin sonuç alınana kadar sürmesinden başka yol kalmadığına dikkat çektiler. Bir işçi, “Ölümden öte köy var mı arkadaşlar?” diyerek kararlılığını ortaya koydu. Bir diğer işçi de “Tek Gıda-İş aradan çekilsin, bizi patronla baş başa bıraksın, suyu bulandırmasın yeter. Bundan büyük iyilik olmaz” diye konuştu.

Tartışmalar sonucunda alınacak kararların 23 Ocak’ta, İstanbul’daki tüm sendikaların, kitle örgütlerinin ve emekten yana siyasi partilerin, kişi ve kurumların da davet edileceği, Danone Genel Müdürlüğü önünde yapılacak bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulması kararı alındı.