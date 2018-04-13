Ülker, Şahenk ve Aysal bankalarla masaya oturmuştu; BDDK Başkanı'ndan 'kredi yapılandırma' açıklaması geldi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve son olarak da Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investment NV’nin ortaklığındaki Yeni Elektrik Üretim A.Ş.’nin kredi yapılandırması için bankalarla masayla oturmasıyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben’den açıklama geldi.

Döviz kurlarının yükselmesi, uluslararası gelişmeler ve kaynak vadelerinin kısa olması nedeniyle bir kısım büyük gruplara ait kredilere ilişkin ortaya çıkan hususların münferit olaylar olduğunu söyleyen Akben, toplam kredileri 2,2 trilyon TL seviyesine ulaşan bankacılık sektörünün bu tür kredileri yönetebilecek güç ve kabiliyette olduğunu ifade etti.

"Oluşabilecek olumsuz etkiler, yönetilebilir seviyelerde kalmaktadır"

"Nitekim, sektör, nasıl ki geçmiş dönemlerde denizcilik, turizm kredilerini sağlıklı bir şekilde yönettiyse, yine bu tür münferit hususları yönetebilecek güç ve sağlamlıktadır” diyen Akben, kredi ödemlerinde zaman zaman şirketlerin nakit akımlarına bağlı olarak erken kapamalar olduğu gibi bazen vade uzatımlarının da gündeme gelebildiğini belirtti.

Bu tür hususların doğal karşılanması gerektiğini ve tüm dünyada benzer uygulamalara rastlanabildiğini ifade eden Akben, "Diğer taraftan, kredilere ilişkin olarak kurumumuzca yapılan stres testi, senaryo analizleri ve diğer çalışmalarında, kötü koşullarda dahi, oluşabilecek olumsuz etkiler, bu kredi büyüklüğü içerisinde yönetilebilir seviyelerde kalmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, yıl başında 6 milyar doları bulan borcu için kamu bankalarının da olduğu 10 banka ile masaya oturmuş ve 1 milyar dolar için anlaşma sağlamıştı. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk de bu hafta bankalarla masaya oturmuş ve “Ülker’e yaptığınızı bana da yapın” diyerek borç yapılandırması istemişti. İtalyan Ansaldo Energia ile Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investment NV’nin ortaklığındaki Yeni Elektrik Üretim A.Ş.’nin de bankalarla kredi yapılandırmasına gitmeye hazırlandığı iddia edilmişti.