Murat Ülker ve Ferit Şahenk'in ardından bir dev daha kredi yapılandırmasına gidiyor

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in ardından İtalyan Ansaldo Energia ile Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investment NV’nin ortaklığındaki Yeni Elektrik Üretim A.Ş.’nin de bankalarla kredi yapılandırmasına gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

Bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre 2010’da 14 yıl vade ile alınan 700 milyon dolarlık kredinin geri ödemelerinde, dolar kurunun yükselişi ve elektrik fiyatlarının bu sürede 0,04 dolar kilowatt saatle yarıya inmesi nedeniyle zorluk yaşanıyor.

Konuya yakın kaynaklar kredide vadelerin uzatılmasının talep edeceğini aktarırken; Unit Investment ve Ansaldo’dan ise konuya ilişkin yorum yapılmadı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, yıl başında 6 milyar doları bulan borcu için kamu bankalarının da olduğu 10 banka ile masaya oturmuş ve 1 milyar dolar için anlaşma sağlamıştı. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk de bu hafta bankalarla masaya oturmuş ve “Ülker’e yaptığınızı bana da yapın” diyerek borç yapılandırması istemişti.