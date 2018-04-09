T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Murat Ülker ve Ferit Şahenk'in ardından bir dev daha kredi yapılandırmasına gidiyor

İtalyan Ansaldo Energia ile Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Unit Investment NV'nin ortaklığındaki Yeni Elektrik Üretim A.Ş.'nin de bankalarla kredi yapılandırmasına gitmeye mi hazırlanıyor?

09 Nisan 2018 22:20

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in ardından İtalyan Ansaldo Energia ile Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investment NV’nin ortaklığındaki Yeni Elektrik Üretim A.Ş.’nin de bankalarla kredi yapılandırmasına gitmeye hazırlandığı iddia edildi. 

Bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre 2010’da 14 yıl vade ile alınan 700 milyon dolarlık kredinin geri ödemelerinde, dolar kurunun yükselişi ve elektrik fiyatlarının bu sürede 0,04 dolar kilowatt saatle yarıya inmesi nedeniyle zorluk yaşanıyor. 

Konuya yakın kaynaklar kredide vadelerin uzatılmasının talep edeceğini aktarırken; Unit Investment ve Ansaldo’dan ise konuya ilişkin yorum yapılmadı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, yıl başında 6 milyar doları bulan borcu için kamu bankalarının da olduğu 10 banka ile masaya oturmuş ve 1 milyar dolar için anlaşma sağlamıştı. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk de bu hafta bankalarla masaya oturmuş ve “Ülker’e yaptığınızı bana da yapın” diyerek borç yapılandırması istemişti. 

ETİKETLER

ünal aysalİtalyan Ansaldo EnergiaYeni Elektrik ÜretimUnit Investment NVkredi yapılandırma

İlgili Haberler

Doğuş Holding 23,5 milyarlık borcu için yapılandırma istedi!

Yıldız Holding de 6 milyar dolar civarındaki borcunun yeniden yapılandırılması için başvurmuştu

Borç yapılandırması isteyen Doğuş Grubu'ndan ilk açıklama

"Sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir"

Borç yapılandırma talebiyle gündeme gelmişti; Doğuş Grubu'ndan hisse devri

İstinye Park'ta satışın söz konusu olmadığı belirtiliyor

"Goriot Baba'lara ne oluyor, Murat Ülker, Aydın Doğan, şimdi de Ferit Şahenk"

"Ferit Şahenk de Murat Ülker'in izinde"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24