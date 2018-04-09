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Ekonomi

Doğuş Grubu, D.ream'deki yüzde 17 hissesini devretti

Doğuş Holding, 23,5 milyarlık borcu için bankalardan yapılandırma istemişti

09 Nisan 2018 23:32

Doğuş Grubu tarafından 2012 yılında kurulan ve içerisinde Nusr-Et ve Zuma gibi yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren markaların bulunduğu Doğuş Restaurant Entertainment and Management (D.ream) dünya devleri, Temasek ve Metric Capital Partners ile ortak oldu. D.ream'in 200 milyon dolar karşılığında yüzde 17 hissesini Metric Capital Partners'a devrettiği belirtildi.

TIKLAYIN-Doğuş Holding 23,5 milyarlık borcu için yapılandırma istedi!

23.5 milyar liralık borcu için bankalardan yapılandırma isteyen Doğuş Holding bünyesindeki D.ream’in  dünyanın önde gelen kuruluşlarından Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere’de bulunan yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital Partners ile yüzde 17 hisse devri karşılığında ortak oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, anlaşma kapsamında şirketin toplam değeri 1.2 milyar dolar olarak belirlenirken, hisse devri 200 milyon dolar karşılığında gerçekleşti.

Şirket değerlemesini oluşturan en önemli faktörlerin, Doğuş Grubu’nun beş yıl önce başlayan yatırım sürecinden bugüne kadar sektöre getirdiği kurumsallaşma, hizmet kalitesi ve yenilikler olduğu kaydedildi.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Temasek ve Metric gibi dünya devi kuruluşların Türkiye’ye yatırım yapmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Doğuş Grubu’nun yeme içme sektöründe yaptığı yatırımların ve yarattığı değerin başarısı bu işlem ile tescillenmiş bulunmaktadır. Özellikle servis ve hizmet sektöründe planlı ve stratejik çalışmalarımızın tüm dünyada kabul görüp örnek alındığını memnuniyetle izliyoruz. Grubumuzun bu sektördeki uzun dönemli hedefleri ve büyüme stratejisi doğrultusunda yeni ortaklarımızla beraber değer yaratmaya devam edeceğiz. Türk turizmine ve misafirlerimize dünya markalarını getirmek, Türk mutfağı ve misafirperverliğini de dünyada tanıtmak asli görevimizdir.”

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