Ülkelerin 100 kişide yapılan Koronavirüs aşı dozları sıralandı: Türkiye, 12. sırada

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşılamada, ülkelerin 100 kişiye düşen aşılama miktarı sıralandı. 20 ülke arasında 100 kişide 24 doz aşıyla Türkiye, 12. sırada yer aldı.
Our World in Data, ülkelerin toplam nüfusuna oranla 100 kişi içinde yapılan Koronavirüs aşısı miktarını derledi. Tek doz aşı anlamına gelen verilerde, İsrail 100 kişide 119 dozla ilk sırada yer aldı.
100 kişiye düşen 24 doz aşıyla Türkiye, 20 ülke arasında 12. sırada yer aldı.
15 Aralık 2020-20 Nisan 2021 arasından verilerin toplandığı grafikte İsrail'i Birleşik Arap Emirlikleri, Şili ve Bahreyn takip etti.