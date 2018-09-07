Ülke ekonomisinde yaşanan kriz halkın en temel tüketim maddesi olan ekmekte de yansımasını buldu. Dövizde yaşanan yükselişle birlikte 50 kilogramlık bir çuval unun fiyatının önce 150 liradan ardından da 175 liraya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarım politikalarından sorumlu danışmanı olan Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Ülkede un kıtlığı başladı. Stoklar azaldı, var olan un kötü niyetli kişilerin elinde" dedi.

TIKLAYIN - Un ihracatına sınırlama getirildi

Un fiyatlarındaki büyük artışla ortaya çıkan fırıncıların “Ekmeğe zam” baskısı ve iç piyasadaki un stoklarının giderek azalması, büyük döviz gereksinimine karşı hükümeti ihracatı kısıtlama kararı almak zorunda bıraktı.

Dövizde yaşanan yükselişle birlikte 50 kilogramlık bir çuval unun fiyatının önce 150 TL ardından da 175 TL olması üzerine Fırıncılar Federasyonu’ndan hükümete yönelen “Ekmeğe zam yapmak zorunda kalacağız” uyarıları karşılığını buldu. Ticaret Bakanlığı dün yaptığı bir açıklama ile un ihracatında kısıtlamaya gitme kararı aldığını duyurdu.

Fırıncılar Federasyonu ve odaların memnuniyetle karşıladığı bu karara ilişkin açıklama şöyle:

“Son dönemde yurt içi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir.



Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmaktadır.



Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir.”



Fırıncı örgütleri, bu kararın bakanlık ile yaptıkları müzakereler sonucu alındığını duyurarak, “Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu bu hamle ile Türkiye’deki un fiyatlarının gerçek değerlerine geleceğini ümit ediyoruz” açıklaması yaptı.

“Kendine yeten ülke”den karaborsaya

Dünyanın Rusya ile birlikte en büyük iki un ihracatçısı olan Türkiye’nin kriz ortamında 1 milyar dolarlık döviz sağlayan bu ihracat kaleminde sınırlamaya gitmek zorunda kalması uzun yıllardır izlenen politikalarla bugün içine düşülen sıkışmışlığının sonucu olarak ortaya çıktı.



Buğday üretiminde “Kendi kendine yeten bir ülke” olmaktan bugünkü noktaya sürüklenen sürüklenen Türkiye’nin TÜİK verilerine göre buğday ekim alanları hızla azalıyor, üretim de nüfusa bağlı olarak artmıyor. AKP’nin çiftçiyi üretim yapmaktan vazgeçirten politikalarının yanı sıra üretimin ve ihracatın birkaç firmanın eline bırakılması ve iç piyasaya tekellerin hakim olması Türkiye’nin en temel tüketim maddelerinden biri olan unda da krize yol açtı.



Yıllık 30 milyon olan un üretimi kapasitesinin sadece yarısının kullanıldığı son yıllarda un fabrikaları birbiri ardına kapandı ya da düşük kapasitede çalışmaya başladı. Yurt dışından getirilen buğdayı vergisiz getirerek un üreten az sayıda firma da giderek büyüdü. Önem Gıda ile Yıldız Holding’e bağlı Beşler Gıda en büyük iki un ihracatçısı şirket oldu.

Türkiye bununla dünyanın buğday gereksiniminin üçte birini karşılarken içerde dövize bağlı olan un fiyatları tırmanmaya, son dönemde de un karaborsaya düşmeye başladı. Fırıncılar, un bulamadıklarını belirterek üretimi durdurmak zorunda kalacaklarını hükümete iletmeye başladı. Bütün bu gelişmeler sonunda bakanlık büyük döviz gereksinimine karşın ihracatı kısıtlama kararı almak zorunda kaldı.



"Ekmeğe muhtaç haldeyiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarım politikalarından sorumlu danışmanı olan Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Birgün'den Nurcan Gökdemir'e yaptığı açıklamada, “Hükümetin bu politikası devam ederse karaborsa işaretleri veren un, şeker, yağ bulunamayacak. Ülkede un kıtlığı başladı. Stoklar azaldı, var olan un kötü niyetli kişilerin elinde. Hükümet en temel tüketim maddesi olan ekmeğe ülkeyi muhtaç hale getirdi” dedi.

"Tahıl deposuyduk"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, piyasada yaşanan büyük kriz üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği soru önergesinde, “Binlerce yıl önce buğdayın keşfedildiği topraklarda, şimdi unun çuvalı 175 liradan satılıyor. Buğdayın ana vatanında, unun karaborsaya düşmesini nasıl açıklıyorsunuz?” diye sordu.

TIKLAYIN - CHP'li Tekin'den Tarım Bakanı'na: Buğdayın ana vatanında, unun karaborsaya düşmesini nasıl açıklıyorsunuz?

