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Un ihracatına sınırlama getirildi

Ticaret Bakanlığı un ihracatına sınırlama getirdi

06 Eylül 2018 15:53

Ticaret Bakanlığı, fiyatlarında istikrar sağlanması için  un ihracatına sınırlama getirdi. Sınırlamanın geçici olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Dahilde İşleme Rejimi dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir" ifadelerine yer verildi.

Döviz kurundaki dalgalanmanın ardından unun çuvalının bir ayda  95 liradan 175 liraya çıktığı açıklanmıştı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken, stokçuluk yapanlara tepki gösterip önlem alınması çağrısında bulunmuştu. 

 

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