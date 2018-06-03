Ülke TV programcısı 'soruları belirlemek istiyor' dedi, Muharrem İnce'den yalanlama geldi: Beni Erdoğan'la karıştırdı

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV'de yayınlanan "Sıradışı" programını sunan Turgay Güler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin programına çıkmak için "soruları belirleme" şartı getirdiğini iddia etti. Söz konusu iddiayı Twitter hesabından yalanlayan Muharrem İnce "Bu kişiyi tanımıyorum, kendisiyle hiç görüşmedim, haber yollamadım. Zaten yandaş medya dediğin tam da budur. Beni Tayyip Erdoğan ile karıştırıyor!" ifadelerini kullandı.

Turgay Güler, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu arada merak edenler için söyleyeyim: Muharrem İnce Sıradışı'na gelemiyor. 'Benim belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim' diye haber yolladı! 'Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil!' dedim.

Muharrem İnce bir şartla Sıradışı 'na katılırım dedi: Ya soruları önceden görür ve beğenmediklerimi çıkarırım yahut soruları ben belirlerim. 'Ben de kusura bakmayın' dedim."

Muharrem İnce'den yalanlama

Muharrem İnce, Turgay Güler'in iddiasını Twitter üzerinen paylaştığı mesajla yalanlayarak "Bu kişiyi tanımıyorum, kendisiyle hiç görüşmedim, haber yollamadım. Zaten yandaş medya dediğin tam da budur. Beni Tayyip Erdoğan ile karıştırıyor!" açıklamasında bulundu.

"25 Haziran'da açıklayacağım"

Muharrem İnce'nin açıklaması üzerine yeni bir paylaşımda bulunan Güler şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem Bey beni tanımadığını söylemiş. O halde hatırlatayım. Hani kendisi gibi sürekli yalan söyleyen genel başkanı Kemal'in -70 metrekare 1+1 mütevazi bir daire 100 bin dolar versinler hemen vereyim- yalanını ortaya çıkaran gazeteci var ya o benim işte. O daire 3+1 ve 148 metrekare çıkmıştı Muharrem Beyciğim hatırladın mı? Genel başkanın sus pus olmuştu hani. O daireyi de Battal hediye etmişti adaylık rüşveti olarak. Şöyle şimdi Muharrem hatırladın mı beni? Muharrem olayı an itibariyle bitmiştir. Zoka meselesi yani. Sanırım anlaşıldı.

Muharrem Beyciğim 25 Haziran'da açıklayacağım beni hangi adamının aradığını! Zor duruma düşmesin garip! Adını şimdi söylemeyeyim.Muharrem İnce beni hiç tanımadığını söylemiş. Yemin etsin diyeceğim bunun yeminine de itibar etmem. Çok fena sıkıştı. Ayarı bozuldu."