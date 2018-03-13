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Ulaştırma Bakanlığı'ndan, İran'da düşen Türk jetine ilişkin açıklama

Bakanlık, Türkiye'nin İran Büyükelçisi'nin koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazelerin Türkiye'ye getirileceğini bildirdi

13 Mart 2018 04:23

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gittiği sırada İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel jet kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dün İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel uçağın enkazında 11 kişinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şu şekilde: “Dün İsfahan’ın 80 mil güneybatısında düşen Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin kaza yaptığı alanda kaza yeri inceleme faaliyetleri Vali Yardımcısı koordinasyonunda yürütülürken,  Türkiye’nin İran Büyükelçilik Müsteşarı da olay yerinde çalışmaları yakından takip etmektedir.

Bakanlığımızdan 2’si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan, 2’si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz’den olmak üzere 4 uzman, AFAD’dan 3 uzman toplam 7 kişilik ekip kaza mahalline ulaşmıştır. Kaza yerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmıştır ve cenazeler İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmaktadır. Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecektir. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecektir."

 

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