Mina Başaran ile Murat Gezer 14 Nisan'da evlenecekti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen Türk özel jet uçağının İran üzerinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran iş insanı Murat Gezer ile 14 Nisan'da evlenecekt.
Başaran Grubu'nun veliahdı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer Ekim ayında nişanlanmıştı.
Soho House'da düzenlenen bir törenle nişanlanan çift, 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenmeyi planlıyordu.
Kazada, 2'si kadın pilot, 1'i hostes 8 yolcu hayatını kaybetmişti.