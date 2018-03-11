Başaran Holding'e ait özel jet İran'da düştü; 11 kadın hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden özel Türk jet uçağının İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düştüğü bildirildi. Uçakta bulunan 2 kadın pilot, 1 hostes ve 8'i yolcu 11 kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, düşen uçağın Başaran Holding'e ait olduğunu açıkladı. Uçaktaki yolcuların bekârlığa veda partisinden dönen iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ile arkadaşları Jasmin Baruh Siloni , Liana Kalma, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun olduğu öğrenildi. Uçaktaki mürettabatın isimlerinin de hostes Eda Uslu ile pilotlar Beril Gebeş ile Melike Kuvvet olduğu ifade edildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk jetinin ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü söyledi.

"Jetin 14:40'ta radar görüntüsü kayboldu"

AA'nın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jet, İsfahan'ın 80 mil güneybatısından 13.30'da İran hava sahasına giriş yaptı. Jetin, 14.40'ta radar görüntüsü kayboldu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı.

Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Hakan Tekin uçağın neden düştüğüne yönelik şu anda herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

Bekârlığa veda partisinden dönüyorlardı

Uçağın Hüseyin Başaran’a ait olduğu öğrenildi.

Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi.

Mine Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye ‘bekarlığa veda partisi’ne gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, düşen jetin kara kutusunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu bildirdi.

TIKLAYIN - İran'da düşen Türk jetinin kara kutusu bulundu

TSK'dan açıklama

TSK'dan yapılan açıklamada, "İran'da 11 Mart 2018 tarihinde düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirilmiştir." denildi.

TIKLAYIN - TSK'dan İran'da düşen Türk jetine ilişkin açıklama

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dün İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel uçağın enkazında 11 kişinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

“Dün İsfahan’ın 80 mil güneybatısında düşen Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin kaza yaptığı alanda kaza yeri inceleme faaliyetleri Vali Yardımcısı koordinasyonunda yürütülürken, Türkiye’nin İran Büyükelçilik Müsteşarı da olay yerinde çalışmaları yakından takip etmektedir. Bakanlığımızdan 2’si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan, 2’si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz’den olmak üzere 4 uzman, AFAD’dan 3 uzman toplam 7 kişilik ekip Kaza mahalline ulaşmıştır. Kaza yerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmıştır ve cenazeler İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmaktadır. Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecektir. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecektir."

Türkiye'deki ölümlü ilk iş jeti kazası

11 kadının hayatını kaybettiği kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

İş insanı Hüseyin Başaran’a ait iki iş jeti bulunuyor.

Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran’da düşen Challenger 604’di.

Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.

Mina Başaran kimdir?

Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran 28 yaşındayıdı.

Ekim ayında işadamı Murat Gezer ile nişanlanan Mina Başaran, bekârlığa veda partisinden dönüyordu.

Mina Başaran, 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı.

Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.