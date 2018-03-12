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TSK'dan İran'da düşen Türk jetine ilişkin açıklama

Düşen uçaktaki 2 kişinin cesedi teşhis edilemezken, 1 ceset için de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi

12 Mart 2018 14:58

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a doğru hareket ederken İran hava sahasında düşen Türk özel jetindeki yaşamını yitirenleri taşımak için sabah saatlerinde bir helikopter enkaz alanına gönderildi. Enkaz alanında bir kişiye ulaşılamadığı belirtilirken uçağın kara kutusunun ise bulunduğu açıklandı. Öte yandan TSK, enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye ulaşmtırması için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirildiğini açıkladı.

TSK'dan açıklama

TSK'dan yapılan açıklamada, "İran'da 11 Mart 2018 tarihinde düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirilmiştir." denildi.

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Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

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Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

 

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