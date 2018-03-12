İran'da düşen Türk jetinin kara kutusu bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gittiği sırada İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel jet kazasında uçağınkara kutusunun bulunduğu belirtildi. 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediği, 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen jetin kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk jeti, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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İşte İran'da düşen Türk jetine ait ilk görüntüler: