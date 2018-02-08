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Yaşam

Ulaştırma Bakanı'nın sözünü kesen robot özür diledi

Bakan Ahmet Arslan, robotun sözünü kesmesi üzerine "Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapsın lütfen” diye tepki göstermişti

08 Şubat 2018 02:41

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programı sırasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın konuşmasını sık sık araya girerek kesen robot Bakan Arslan’dan özür diledi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programında sunum yapan robot, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın sık sık sözünü kesince Arslan, görevlilere seslenerek, müdahale edilmesini istemişti.

Robotun birkaç kez üst üste sözünü kesmesi üzerine Arslan, görevlilere seslenerek, “Robotun kafası karıştı. Buraya mı hitap edeyim, oraya mı, doğrusu benim de kafam karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapsın lütfen” demişti. Bunun üzerine robot uzaktan kontrol edilerek sahneden uzaklaştırılmıştı.

Bugün Kanal D habere konuşan robot, Bakan Arslan'dan özür diledi. İşte o video:

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