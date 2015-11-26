Ulaştırma Bakanı'ndan Rus turist yorumu: Dünyada 8 milyar insan var

Türkiye'nin hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle bir Rus savaş uçağını düşürmesinina ardından gerilen Rusya-Türkiye ilişkilerinin turizme etkilerini değerlendiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Bir kısmının geçici olarak Türkiye’ye gitmesini caydıracak birtakım azmettirenler olsa da bütün dünyayı Türkiye’ye gitmeme konusunda herhalde hiç kimse ikna edemez" dedi.

Rusya ile ilişkilerin "biraz limonileştiğini" söyleyen Yıldırım, Hiçbir ülke kendi ülkesi içerisinde bir başkalarının komşularında gelip komşusu diyelim herhangi bir ülkede kuzeyde bir ülkede, gidip başka bir ülkeye bombardıman yapmaya çalışsa, bu esnada da onun uçağı düşürülmüş olsa bundan herhalde hiç kimse mutlu olmaz. Türkiye topraklarını korumak mecburiyetindedir" diye konuşan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Arkadaşlar tabii yani birtakım olumsuzluklar Türkiye’nin etrafında uzun süreden beri devam ediyor. Yeni bir şey değil. Güney sınırımızda 910 km Suriye, 350 km Irak başta olmak üzere Ukrayna’da Kırım’da yaşananlar malum. Bu ülkelerde iç karışıklıklar var. Bizim beklentimiz bu karışıklıkları o ülkenin kendi halkının iradesiyle çözülmesidir. Dışardan iradeler buraya müdahale ettiği zaman iş daha içinden çıkılamaz hale geliyor.

"Ümidimiz bir an önce karışıklığın sona ermesi ve huzurun yeniden sağlanması"

Geçtiğimiz bir iki gün önce yaşanan bir hadise var. Bu yüzden kuzey komşumuz Rusya ile aramızdaki ilişkiler biraz limonileşti diyelim halk tabiriyle. Şöyle düşünmek lazım, yani Suriye’yi örnek verelim. Suriye’de bir iç savaş yaşanıyor, bu uzun zamandan beri yaşanan bir iç savaş. Bunun milyonlarca mağduru var. Bizim ülkemizde sadece 2,5 milyon var. Ürdün’de Lübnan’da var, yerinden yurdundan olmuş yakınlarını kaybetmiş insan var. Burada çözümün sağlanması için gayret de var ama kafi gelmiyor. Başka ülkeler de gelip güya tekrar otoriteyi tesis etmek adına ne yapıyorlar? Bombardıman yapıyorlar, birtakım faaliyetler içerisindeler. Maalesef bazen günahsız insanlar da zarar görebiliyor. Biz ümidimiz bir an önce buradaki karışıklığın sona ermesi ve komşularımızda huzurun yeniden sağlanması. Allah kimseyi vatansız etmesin.

Yani bize bu kuralların ihlalinden kaynaklı yaşanan bir olayda bize karşı tavır alanların şunu bilmesi lazım. Hiçbir ülke kendi ülkesi içerisinde bir başkalarının komşularında gelip komşusu diyelim herhangi bir ülkede kuzeyde bir ülkede, gidip başka bir ülkeye bombardıman yapmaya çalışsa, bu esnada da onun uçağı düşürülmüş olsa bundan herhalde hiç kimse mutlu olmaz. Türkiye topraklarını korumak mecburiyetindedir. Bizim başımıza gelirse biz ne yaparız sorusunu önce kendilerine sormaları gerekir.

“Türkiye Mısır kadar emniyetli” açıklamasına inanacak bir ülke yok"

Tur iptalleriyle ilgili konu şu. Bir talihsiz açıklama oldu “Türkiye Mısır kadar emniyetli” diye. Buna dünyada herhalde inanacak bir ülke yok. Bu herhâlde duygusal olarak verilen bir tepkidir. Rusya vatandaşlarından, 8 bin Rus vatandaşı sürekli kalmak üzere gayrimenkul almış yaşıyor. 8 bin aile demek bir ilçe demektir. Daha sorumlulukla açıklamaların yapılmasını bekleriz. Bu yaşanan olayın tarihten gelen ve gelecekte de devam edecek iyi komşuluk ilişkilerimizi zedelememesini ümit ederiz. Ve sükunetle komşumuzun hareket etmesini bekleriz.

Tur iptalleri konusu geçmiş dönemde daha ağır savaş şartlarında bile olmadı Türkiye’de. Bu şartlar altında da olacağını asla düşünmüyoruz. Böyle bir algı oluşturulmaya çalışılsa bile biz bunun tedbirlerini alırız. Geçmişte de aldık, bundan sonra da alırız. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Bir kısmının geçici olarak Türkiye’ye gitmesini caydıracak birtakım azmettirenler olsa da bütün dünyayı Türkiye’ye gitmeme konusunda herhalde hiç kimse ikna edemez. Çünkü Türkiye her bakımdan tarih kültür tatil imkanları bakımından da dünyanın en sayılı ülkelerinden bir tanesidir. Bu açıklamayı yapanlara da zararı var, tabi ülkemize de kısmen de olsa algı oluşturma anlamında olumsuz katkısı var.