Ulaştırma Bakanı Yıldırım: Ankaralılar kaldırımda yürürken dikkat etsin

Ankara'da metro inşaatındaki göçük nedeniyle çöken kaldırımda bir kişinin öldüğü olaya, "Normaldir, dünyada da oluyor" diyen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bu sözlerini eleştirenlere tepki gösterdi. Bakan Yıldırım, "Dışarıdan yorum yapması kolay, işin içine giren bilir" dedi. Bakan Ankaralıları da bu gibi kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım başkentteki metro göçüğüyle ilgili "Normaldir" açıklamasını eleştirenlere tepki gösterdi. "Dışardan yorum yapması kolay, işin içine giren bilir" dedi. Yıldırım kimsenin hayatını kaybetmesini istemediğini ama bu çalışmaların riskli olduğunu da bir kez daha tekrarladı.

Yıldırım, metrodaki göçükte bir kişinin hayatını kaybetmesine "Normaldir , dünya'da da oluyor" demişti. Bakan eleştirilince, ifadelerinin yanlış yere çekilmeye çalışıldığını savundu ve "Yer altında çalıştığınız zaman bir çok şey çıkabiliyor karşınıza, böyle ihtimaller var tedbirimizi alacağız" dedi.

Bakan benzer kazalarla ilgili başkentlilere uyarısına da açıklık getirdi. "Amacımız felaket tellallığı değil ama böyle kazaları tamamen ortadan kaldırma ihtimali yok" dedi.