Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’nun İkizdere’de direnen köylüleri ziyareti öncesi Cengiz İnşaat söktüğü ağaçları bölgeden uzaklaştırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Marjinal gruplar” dediği İkizderelileri ziyareti öncesi, Cengiz İnşaat kestiği ağaçları kamyonlarla bölgeden uzağa taşıdı.

Evrensel’de yer alan habere göre, Rize İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat için kurulmak istenen taş ocağına karşı direnen yurttaşların direnişi sürüyor. İki gündür iş makinelerinin çalışmasına izin vermeyen halkın nöbet çadırındaki bekleyişi sürüyor. Çadır nöbetinde olan İkizdere Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun çadırı ziyaret edeceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köylülerle görüşmek için alana beraberinde çok sayıda araç ile gitti. Bakan Karaismailoğlu’nun bölgeye gitmesinden önce Cengiz İnşaat’ın vadide katledilen ağaçları kamyonlara yükleyerek başka bir alana götürmesi dikkatleri çekti.

Eren Dağıstanlı adlı bir kullanıcı Twitter hasabından yaptığı paylaşımda, "İkizdere'de nöbetin 20. gününde köylüler çadırda bekleyişine devam ederken, bölgeye Ulaştırma Bakanı gelmeden önce sökülen ağaçlar alandan kaçırılıyor. Deliller yok ediliyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu direnen Kirazdereliler için "marjinal gruplar" demişti

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen günlerde TRT’de katıldığı programda bölgedeki halk direnişine tepki göstererek, "70 yıllık taş ocağı, altın araması gibi iddialar kesinlikle doğru değil. Devletimiz marjinal gruplara kesinlikle izin vermez. Bunu yapanlar devlet düşmanıdır" demişti.