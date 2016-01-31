Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım: Uçak biletleri ucuzlayabilir

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye ile Avrupa havacılığının entegre olmasını sağlayacak anlaşma için müzakerenin başladığını, anlaşma imzalanıp havayolları şirketleri sınırsız uçuşlara başladığında rekabetin fiyatları düşüreceğini belirtti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin, Türkiye ile Avrupa havacılığının entegre olması için anlaşma teklif ettiklerini belirterek, "Anlaşmanın Türkiye'nin istediği kapsamda gerçekleşmesi durumunda, AB ile Türkiye arasında hizmet veren havayolu şirketleri sınırsız uçuş gerçekleştirebilecek. Böylece, havayolu şirketleri arasındaki rekabet artacağından uçak bilet fiyatları da düşecek" dedi.

Bakan Yıldırım, 2014 yılında Türkiye'nin, AB ülkelerine Amerika'dan sonra en fazla yolcu taşıyan ülke olduğunu ifade ederek, "Türkiye ile AB ülkeleri arasında 30 milyon yolcu taşındı. Böylece, AB'ye 50 milyon yolcu taşıyan Amerika'dan sonra en fazla yolcu taşıyan ikinci ülke oldu" diye konuştu.

2003 yılından beri havacılıkla ilgili alınan kararların ve yapılan yatırımların ne kadar isabetli olduğunun ortaya çıktığını anlatan Yıldırım, Eurocontrol'ün araştırmasının buna en güzel örnek olduğunu söyledi. Eurocontrol’ün araştırmasına göre, 2014-2021 arasında Avrupa'ya en fazla sefer artışı yapacak ülkeler kategorisinde Türkiye'nin 1. sırada yer aldığını belirten Yıldırım, Türkiye'nin havacılıkta her yıl yüzde 6'dan daha fazla büyüme göstermesi tahmininde bulunulduğunu söyledi. Yıldırım, AB yetkililerinin, Türkiye'yi "havacılıkta AB'nin en büyük partneri" olarak gördüklerini ve ilişkilerin özel hale getirilmesini istediklerini dile getirerek, bu amaçla AB tarafından "Kapsamlı Havacılık Anlaşması" önerildiğini kaydetti.