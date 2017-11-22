Ulaşım devi Uber veri hırsızlığını gizledi

İnternet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber şirketinin 2016 yılında uğradığı siber saldırıyı gizlediği ortaya çıktı. Milyonlarca yolcu ve şoförün verileri çalınan ABD merkezli şirketin, bilgisayar korsanlarına rüşvet ödeyerek saldırıyı kamuoyundan sakladığı bildirildi.

Bloomberg ve New York Times'ın haberine göre Uber'e 2016 yılında düzenlenen siber saldırı sonucu 50 milyon yolcunun ve 7 milyon şoförünün verileri çalındı. Dünya genelinde 57 milyon kişiye ait e-posta adresi ve telefon numarasının çalındığını yetkililerden gizleyen şirketin, bilgisayar korsanlarına verileri yok etmeleri ve verileri kullanmamaları karşılığında yüz bin dolar ödediği belirtildi.

600 bin ehliyet numarası çalındı

Bilgisayar korsanlarının yaklaşık 600 bin şoförün ehliyet numaralarını da çaldıkları bildirildi. Ehliyetler ABD'de sıklıkla kimlik kartı olarak da kullanılıyor. Bu nedenle ehliyet numaraları bilgisayar korsanları için önemli.

Uber'den salı günü konuya ilişkin yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının kredi kartı bilgilerini çalmadıklarından yola çıkıldığı belirtildi. Uber, kimliklerin kötüye kullanılması olasılığına karşı müşteri ve şoförlerine destek sağlayacağını açıkladı.

Uber şirketinin yeni yönetim kurulu başkanı Dara Khosrovshahi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bunların hiçbiri olmamalıydı. Olanlara dair bahane de sunmayacağız" diyerek kendisinin de veri hırsızlığından ancak kısa süre önce haberdar olduğunu ifade etti.

Uber şirketi daha önce de bir skandalla gündeme gelmişti. Ulaşım şirketinin birçok ülkede de yasaları ihlal ettiği öne sürülürken kısa süre önce de Google'ın kardeş şirketi Waymo, Uber'in robot araçlarına dair verileri çalmakla suçlamış ve konuyu yargıya taşımıştı.

dpa/GA/HS

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