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Yaşam

Ulan İstanbul'dan rekor

İnternetten yayınlanmaya başlayan dizi tıklanma rekoru kırıyor

17 Şubat 2015 22:16

Kanal D’nin bir ilke imza atarak yayın hayatına 16 Şubat akşamından itibaren internet üzerinden devam eden fenomen dizisi “Ulan İstanbul”, 24 saat dolmadan tıklanma rekoru kırdı.

34. bölümün internete yüklenmesinin hemen ardından yoğun ilgi nedeniyle site bir süre kilitlendi. Yaşanan yoğun ilgiden kaynaklanan kilitlenme kısa sürede giderildi. “Bizi Tıklayacaklarmış” sloganıyla yayın hayatına artık internette devam eden dizinin sevenleri de bu çağrıyı karşılıksız bırakmadı.

Ulan İstanbul fanları 24 saat dolmadan internette yayınlanan ilk bölümü 1 milyonun üzerinde tıklayarak Türkiye’de bir ilke imza attılar.

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