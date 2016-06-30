Ukraynalılar için vizesiz kalış süresi 30 gün uzatıldı

Turizm sektöründeki kriz devam ederken Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde 60 gün olan vizesiz kalış süresinin 90 güne çıkarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığının 27 Mayıs tarihli yazısı üzerine Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesine dayanan kararda, umuma mahsus pasaport hamili Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde 180 gün içinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla 60 gün olan vizesiz kalış süreleri 90 güne çıkarıldı.

Ukrayna Turizm Acenteleri Birliği Başkanı Oleksandr Novikovskyy, geçen yıl ülkesinden Türkiye’ye 749 bin turist geldiğini belirterek, bu sayının bu yıl bir milyona çıkması için, Temmuz ve Ağustos aylarında paket tur fiyatlarına zam yapılmamasını istedi. Novikovskyy, "Zam yapmayın 1 milyon Ukraynalı gelsin" demişti.