Turist getiren Ukrayna uçağı Dalaman'da tören karşılandı

Ukrayna'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine ilk seferini yapan ve Ukraynalı turistleri getiren Bravo Airways’e ait yolcu uçağı, havalimanında su takı oluşturularak karşılandı.

NTV'nin haberine göre, Kharkov'dan gelen uçağın Dalaman'a ilk inişi dolayısıyla YDA Dalaman Havalimanı'nda tören düzenlendi. Uçak, itfaiye ekiplerince su takıyla karşılandı. Uçaktan inen yolculara Türk lokumu ikram edildi, uçuş ekibine ise çiçekler verildi.

YDA Dalaman Genel Müdürü Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 milyonun üzerinde nüfusa sahip Ukrayna pazarında yaşanan olumlu gelişmelerin Türkiye ve bölge turizmi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Güvenç, “Ukrayna’nın farklı kentlerinden Dalaman’a yapılan sefer sayısı bu uçakla birlikte 19’a yükseldi. Bölgemizi Ukrayna’da partnerlerimizle birlikte tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.



Ukrayna’dan Dalaman’a haftada 5 gün sefer koyan Lemar Tour ve Partneri TPG’ye ve diğer tur operatörlerine teşekkür eden Güvenç, "Ukrayna’daki tanıtım faaliyetlerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destek ve işbirliği ile sürüyor" diye konuştu.

Lemar Tour Ege Bölge Müdürü Semih Mod ise uzun zamandır bölgenin tanıtımı için Ukrayna’da çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:



“Özellikle Rusya ile aramızda yaşanan malum olaydan sonra ciddi bir Ukrayna atağımız oldu. Şu anda Kharkov'la birlikte aşağı yukarı gelecek bir uçağımız daha var. Ukrayna’nın farklı kentlerinden haftada 5 uçağa çıkıyoruz. Kiev’den 3, Kharkov ve Odesa’dan birer uçak Dalaman’a uçacak.”

Dalaman Havalimanı'nda törenle karşılanan Ukraynalı turistler, Türkiye’yi ve Dalaman bölgesini çok sevdiklerini dile getirdi.