Ukraynalı turist Aladağlar'a tırmanırken kalp krizi geçirdi

Adana'nın Karaisalı İlçesi'ndeki Kapıkaya Kanyonu'ndan Aladağlar'a tırmanan Ukraynalı 8 kişilik dağcı grup, 1 arkadaşlarının geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi üzerine jandarmanın desteğiyle cesetle birlikte döndü.

Ukraynalı 8 dağcı, bugün saat 14.00'te Aladağlar'a tırmanmak üzerne Karaisalı İlçesi'ndeki Kapıkaya Kanyonu'na giriş yaptı. Gruptan 1 dağcının kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi üzerine Ukraynalı dağcılar, yetkililerle temasa geçerek durumları hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine Karaisalı Kaymakamlığı, jandarma timlerini dağcıların bulunduğu bölgeye sevk etti. Karaisalı Kaymakamı Hidayet Sarı, jandarmanın refaketinde 7 dağcı ile yaşamını yitiren arkaşlarının cesedinin ilçeye getirildiğini söyledi. Olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü belirtildi.