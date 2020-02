Ukraynalı bikini güzeli Lakymenko'nun tatil tercihi Antalya

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde yapılan The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması\'nın \'Bikini güzeli\' Ukraynalı Olena Lakymenko, Antalya\'ya her yıl tatil için geldiğini söyledi.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması\'na katılan Ukraynalı Olena Lakymenko (20), hafta sonu yapılan final gecesinde \'Bikini güzeli\' seçildi.

Yarışma sonrası kamp yaptıkları otelin havuz başında gazetecilere poz veren Olena Lakymenko, Antalya\'ya her yıl tatil için geldiğini söyledi. Olena Lakymenko, \"Yarışmanın Antalya\'da olduğunu duyunca hemen başvurdum. Çünkü Türklerin misafirperverliği ve dost canlısı olması benim burada olmamda önemli rol aldı\" dedi.

Ukrayna ve Avrupa\'da modellik yapan meteoroloji mühendisi Olena Lakymenko, fırsat buldukça Antalya\'ya gelmek istediğini de kaydetti.



FOTOĞRAFLI