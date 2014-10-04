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Dünya

Ukrayna'da yıkılan Lenin heykelinin burnu ve kulağı satışa çıkarıldı

Ukrayna’da aşırı milliyetçiler tarafından yıkılan Lenin heykelinin burnu ve kulağı 'Rusya karşıtı kuvvetlere' yardım amacıyla satışa çıkarıldı

04 Ekim 2014 20:06

Ukrayna’da aşırı milliyetçilerin 'ülkeyi Sovyetler Birliği geçmişinden koparmak' amacıyla yıktığı Harkov’daki Lenin heykelinin burnu ve kulağı satışa çıkarıldı. Heykel parçalarının satışından elde edilen gelirin, 'Rusya karşıtı kuvvetlere' aktarılacağı belirtildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, yıkım esnasında alınan heykelin parçaları, internet üzerinden satılıyor. Heykelin burnunun 36 santim genişliğe ve 25 santim boya sahip olduğu ifade edilirken; satışı, kendini 'Oleskiy' olarak tanıtan ve kar maskesi takan bir kişi yapıyor. Oleskiy, “Eğer, ‘Askerlere kışlık üniforma ve iç çamaşırı sağlamaya hazırım’ diyen biri olursa o kişiye burnu vereceğiz” dedi.

 

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