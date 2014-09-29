T24 LogoT24 Logo
Dünya

En büyük Lenin heykeli de yıkıldı

Ukrayna topraklarındaki en büyük Lenin heykeli yıkıldı

29 Eylül 2014 12:56

Ukraynalı milliyetçiler, Rusya'nın izlerini kentlerinden silmeye çalışıyor. Kharkiv'de toplanan yüzlerce gösterici, eski Sovyet lider Lenin'e ait heykeli yerle bir etti.

Kharkiv kentinde toplanan milliyetçi grubun etkinliği günün erken saatlerinde başladı.

Katılımcılar, Rus emperyalizminin sembollerinden biri olarak niteledikleri heykelin kaidesine sloganlar yazdı.

Bazı göstericiler, “Lenin yüzünden ukrayna çok fakirlik çekti. 30'lu ve 40'lı yıllarda yaşanan kıtlıklar bunun en iyi örneği. Ona ait hiçbir şey istemiyoruz” şeklinde konuşurken, bazıları da, “Bağımsız bir ülkeyiz. Geçtiğimiz asırda bize 3 kez saldıran komuşumuzun eski liderine ait heykel burada olmamalı. Bu adam 20. yen kanlı diktatörlerindendi” diye konuştu.

Heykel ilk olarak demir kesicilerle kaidesinden ayrıldı ve bağlanan halatlarla çekilerek yıkıldı. Heykelin yıkılması sonrası sevinç gösterileri yapan Ukraynalılar, Kiev yönetimi lehinde sloganlar attı. Diğer Ukrayna kentlerinde de eski Sovyet lidere ait heykeller yıl boyunca aynı kaderi paylaşmıştı.

ETİKETLER

ukraynaleninheykelyıkıldısavaşkharkiv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24