En büyük Lenin heykeli de yıkıldı

Ukraynalı milliyetçiler, Rusya'nın izlerini kentlerinden silmeye çalışıyor. Kharkiv'de toplanan yüzlerce gösterici, eski Sovyet lider Lenin'e ait heykeli yerle bir etti.

Kharkiv kentinde toplanan milliyetçi grubun etkinliği günün erken saatlerinde başladı.

Katılımcılar, Rus emperyalizminin sembollerinden biri olarak niteledikleri heykelin kaidesine sloganlar yazdı.

Bazı göstericiler, “Lenin yüzünden ukrayna çok fakirlik çekti. 30'lu ve 40'lı yıllarda yaşanan kıtlıklar bunun en iyi örneği. Ona ait hiçbir şey istemiyoruz” şeklinde konuşurken, bazıları da, “Bağımsız bir ülkeyiz. Geçtiğimiz asırda bize 3 kez saldıran komuşumuzun eski liderine ait heykel burada olmamalı. Bu adam 20. yen kanlı diktatörlerindendi” diye konuştu.

Heykel ilk olarak demir kesicilerle kaidesinden ayrıldı ve bağlanan halatlarla çekilerek yıkıldı. Heykelin yıkılması sonrası sevinç gösterileri yapan Ukraynalılar, Kiev yönetimi lehinde sloganlar attı. Diğer Ukrayna kentlerinde de eski Sovyet lidere ait heykeller yıl boyunca aynı kaderi paylaşmıştı.