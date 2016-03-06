Ukrayna'da "Düşmanlara ölüm" sloganıyla yürüyüş!

Ukrayna'da, 2014'te 48 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yaşandığı Odessa kentinde, aşırı sağcıların düzenlediği yürüyüşte "Düşmanlara ölüm" sloganı atıldı.

Radikal'in haberine göre, Ukrayna’nın Odessa kentinde, aşırı sağcılar, futbol taraftarları ve Kiev yanlısı aktivistler bir yürüyüş düzenledi. 2014’te benzer bir yürüyüş, 48 kişinin hayatını kaybettiği, 247 kişinin yaralandığı Odessa katliamıyla sonuçlanmıştı.

"Millete zafer, düşmana ölüm!"

Russia Today’in haberine göre, yürüyüşte, “Ukrayna her şeyin üstünde”, “Doğu’daki savaşın kahramanları: Zafer, zafer, zafer” ve “Millete zafer! Düşmanlara ölüm!” sloganları atıldı. Yerel medyada yürüyüşün amacının, Odessa’nın futbol kulübünü, Rus Sberbank’ın “gaspına” karşı korumak olduğu belirtildi. Futbol taraftarları, yürüyüşte yaptıkları açıklamada bu durumu engellemek için “her şeyi yapabileceklerini” vurguladı.

2 Mayıs Katliamı

Odessa’da 2 Mayıs 2014’te sendika binasının ateşe verilmesine yol açan olaylar, futbol maçıyla başlamıştı. Çernomoretst ve Metalist Kharkiv futbol takımları arasındaki maç sonrası iki takımın 3 bin kadar Ukrayna yanlısı taraftarı, “Yaşasın Ukrayna. Yaşasın Odessa” sloganları ile yürüyüş başlatmış, bu grup, 300 kadar olduğu tahmin edilen siyah şeritli turuncu giyinen Rus yanlılarıyla çatışmıştı. Rusya yanlıları yakındaki sendika binasına sığınmış, katliam da bu olayın ardından başlamıştı.

Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç’in devrildiği Maidan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu Ukrayna yanlıları molotof kokteylleri atarak binayı ateşe vermiş, polis, binanın söndürülmesini izlemişti.

Ukrayna yanlılarının halihazırda geç gelen itfaiyecileri engellemesiyle 48 kişi yangında korkunç şekilde can verdi. Ölenlerden sekizinin camdan atladıkları için öldüğü belirtilmişti.