'Ukrayna’da çatışmalar artıyor'



NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Baş Komutanı Philip Breedlove dün Washington'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde Rusya'nın saldırgan tutumundan ve artan çatışmalardan duyduğu endişeyi ifade etti. Breedlove, bölgede son 24 saat içinde keskin nişancıların da dahil olduğu 71 ayrı çatışmanın yanı sıra ağır topların kullanıldığı çatışmaların da yaşandığını söyledi.

Breedlove, geçen haftalarda da yaklaşık 450 çatışmanın yaşandığına dikkat çekerek, ''Bu, bölgede hareketliliğin arttığının bir göstergesi. En çok kaygı uyandıran ise çatışma bölgelerinden çıkartıldığını sandığımız ağır silahların burada kullanılmış olması'' diye konuştu.