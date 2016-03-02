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Dünya
Deutsche Welle

'Ukrayna’da çatışmalar artıyor'

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Baş Komutanı Breedlove, Ukrayna'nın doğusunda artan şiddete dikkat çekti.

02 Mart 2016 12:11


NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Baş Komutanı Philip Breedlove dün Washington'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde Rusya'nın saldırgan tutumundan ve artan çatışmalardan duyduğu endişeyi ifade etti. Breedlove, bölgede son 24 saat içinde keskin nişancıların da dahil olduğu 71 ayrı çatışmanın yanı sıra ağır topların kullanıldığı çatışmaların da yaşandığını söyledi.

Breedlove, geçen haftalarda da yaklaşık 450 çatışmanın yaşandığına dikkat çekerek, ''Bu, bölgede hareketliliğin arttığının bir göstergesi. En çok kaygı uyandıran ise çatışma bölgelerinden çıkartıldığını sandığımız ağır silahların burada kullanılmış olması'' diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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