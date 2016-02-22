Eurovision'da Ukrayna'dan Rusya'yı eleştiren şarkı

Ukrayna, Eurovision'a Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in 240 bin Tatar'ı Orta Asya'ya sürmesini anlatan Susana Jamaladinova'nın '1944' isimli şarkısıyla katılıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Ukrayna, Mayıs ayında İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına Kırımlı Tatar şarkıcı Susana Jamaladinova ile katılacak.

Sahne ismi "Jamala / Cemile" olan 32 yaşındaki caz şarkıcısı Jamaladinova, ülkede dün akşam düzenlenen finallerde izleyicilerden 380 bin oy alarak beş yarışmacı arasında birinci oldu.

Sahneye geleneksel Tatar giysileriyle sahneye çıkan Cemile'nin 1944 isimli şarkısı, Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in 240 bin Tatar'ı Orta Asya'ya sürmesini anlatıyor. Stalin, Mayıs 1944'te Türk asıllı nüfusu Nazilerle işbirliği yapmakla suçlamış ve binlerce insanı doğu bölgelerine sürmüştü. Sürülen insanların yarısı kötü koşullar nedeniyle yaşamını kaybetti.

Cemile o dönem 20'li yaşlarda olan büyük-büyükannesinin sürülen Tatarlar arasında bulunduğunu ve çocuklarından birinin Orta Asya'ya giderken yolda öldüğünü belirtirken "Bu şarkıya kendimi özgürleştirmek, büyük-büyükannemin ve mezarı olmayan kızının, bir resimleri bile olmayan binlerce Kırım Tatarının anısını içimden salabilmek için ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

AFP ajansına konuşan Cemile "Bu şarkıya kendimi özgürleştirmek, büyük-büyükannemin ve mezarı olmayan kızının, bir resimleri bile olmayan binlerce Kırım Tatarının anısını içimden salabilmek için ihtiyacım vardı" dedi.

Kırım Tatarları Sovyetler Birliği'nin çöktüğü 1991 yılında Kırım'a dönmeye başladılar. Cemile de Kırgizistan'da doğmuş. 1944 şarkısının sözlerinde "Yabancılar senin evine geliyor, seni öldürüyor ve suçsuzuz diyor" deniyor. Nakarat kısmında da Kırım Türkçesi ile "Yaşlığıma toyalmadım, Men bu yerde yaşalmadım" ifadeleri yer alıyor.

Yine AFP'ye göre yarışma jürisinde bulunan 2004 Eurovision birincisi Rouslana, "Bu şarkı bizim bugün Ukrayna'da çektiklerimizi anlatıyor" yorumu yaptı.

"Rusya'nın işgalinden sonra..."

Rusya'nın 2014'te Kırım topraklarını işgal etmesinin ardından Eurovision şarkı yarışmasına katılmaya karar verdiğini söyleyen Cemile, "Bu hatıraları tekrar tekrar anımsamak benim için zor oldu. Ama şimdi anlıyorum ki bu gerekliymiş. Çünkü bugün Kırım Tatarları çaresiz durumda ve desteğe ihtiyaçları var" dedi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra pek çok Tatar eylemci tutuklandı ve evlerine baskın düzenlendi. Uluslararası toplum Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesini tanımıyor; BM de Tatar nüfusuna karşı yaygın insan hakları ihlalleri olduğunu belirtiyor.