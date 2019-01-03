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Yaşam

Ukrayna'da 2 Türk üniversite öğrencisi ölü bulundu

Polis yaptığı incelemede öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti

03 Ocak 2019 20:07

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu. 

Kendilerinden 3 gündür haber alamayan bir arkadaşlarının bugün sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi sonrası, polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti. Kiralık olan dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler, yaptıkları incelemede öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi'nde okudukları belirtildi.

Ukrayna basını: Öldürülen kızlardan biri ailesine eski arkadaşı tarafından "Takip edildiğini" söylemiş

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikâyette bulunduğu belirtildi.

Kızın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Türk vatandaşının da polis tarafından sorguya alındığı bildirildi. (DHA)


 

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