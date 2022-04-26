Ukrayna’yı dolandırdığı iddia edilen Altınel: "Soylu’yu tanırım, müşteki ortalığı karıştırmak için böyle iddialarda bulunuyor”

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyı’nin silah, miğfer ve çelik yelek gibi askeri malzemeler konusunda anlaştıkları Türk iş insanları tarafından 5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Koray Altınel’in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Altınel, Krakovetskyı ile Murat Özvardar ve Mehmet Dağlar aracılığıyla tanıştığını, görüşmeler sonrasında anlaştıklarını ve paranın ödenmesinden sonra da gerekli siparişlerin verildiğini belirterek, “3 bine yakın yelek organize sanayide depoda bekliyor. Hem gümrükte hem fabrikada ürünler bekliyor. Biz sözleşmeyi parayı gönderen kişilerle yaptık. Ukrayna Büyükelçiliğinin bizimle ilgili şikayeti yoktur. Biz ticaretimize devam ediyoruz” dedi. Altınel, Krakovetskyı’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafları göstermesinden sonra kendisine inandığı yönündeki beyanları konusunda ise, “Soylu ile uzun yıllardır tanışıklığım vardır ancak bunu kimseye karşı kullanmadım. Ben gittiğim yerde saygıyla karşılanırım. Müşteki ortalığı karıştırmak için böyle iddialarda bulunmaktadır” diye konuştu.

“5 milyon dolar dolandırıldık”

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyı, Türk iş insanları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Krakovetskyı ifadesinde, Rusya ile savaşta olan ülkesi için Türkiye’de iş insanı Koray Altınel ile miğfer, çelik yelek ve silah alımı için anlaştıklarını ancak toplamda 5 milyon dolar ödeme yaptıktan sonra Altınel’e ulaşamaz hale geldiğini söylemişti. Krakovetskyı, “Altınel bana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğraflarını gösterdi. Güvendim ve prensipte anlaştık. Yapılan anlaşmadan Savunma Sanayi Müsteşarlığından ve İç İşleri Bakanlığından üst düzey makamlar ile MİT’in de haberdar olduğunu söyledi. Parayı gönderdikten sonra irtibatımız kesilmeye başladı. Ukrayna ve Türkiye arasında diplomatik bir sıkıntı yaşanmaması adına 2 gün önce tekrar aradım. Neden teslimatı yapmadığını sordum. O da yurt dışında olduğunu Çarşamba günü döneceğini ve yüz yüze görüşeceğimizi söyledi ancak kendisi ile görüşme sağlayamadım ve ulaşamadım. Şikayetçiyim” demişti.

“Özvardar tanıştırdı”

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altınel ve beraberindeki 4 kişi savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Altınel’in tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. T24’ün ulaştığı ifadesinde Altınel’in, suçlamaları reddederek, şunları söyledi: “Krakovetskyı ile Murat Özvardar ve Mehmet Dağlar aracılığıyla tanıştık. Benim savunma sanayii alanında şirketlerim vardır. Silah, yelek başlık gibi şeyler satmaktayız. Birden fazla firmanın yetkilisi olabiliriz. Murat ve Mehmet beni toplantıya çağırdı, ben de gittim. Masada sadece Mehmet ve Murat vardı. Görüşmeler yapıldı, sonra ben ayrıldım.

“Yasal çerçevede görüştük, siparişleri verdik”

Ertesi gün Bilal isimli kişi ve Bilal’in yanında bir şahıs geldi. Kendilerine yelek ve başlıklarına ilişkin numuneler gösterildi. Fotoğraflar çekip bir yere gönderdi. Sonrasında yelek ve başlıklardan alacağı adet kadar söyledi. Bu görüşmelerimiz yasal çerçevede gerçekleşti. Yelek ve başlıklarla ilgili çalışmalara başladık. Yurt içi ve yurt dışında çalıştığımız şirketlere siparişler verdik. Bize ödemelerin fon aracılığıyla yapılacağını söylediler. Biz de ödemeleri fon aracılığıyla alabileceğimizi söyledik. Toplamda 5 milyon 50 bin dolar ödeme yapıldı. Bu paralar parça parça geldi. Biz gerekli olan siparişleri verdik. Ödemeleri yapmaya başladık.

“Ürünler depoda bekliyor”

Krakovetskyı’den son kullanıcı belgesi talep ettik, kendisi de temin edeceğini söyledi. Yelek ve başlığın acil olmadığını, öncelikle silah ve mühimmatın acil olduğunu söyledi. Biz bu arada yelek ve başlıklara ilişkin siparişler verdik. Bir kısmı geldi. Anlaşmalı fabrikamızda ürettik. 3 bine yakın yelekle başlık organize sanayide depoda bekliyor. Bu ürünlerimiz yaklaşık 40 gündür hazır. Hem gümrükte hem fabrikada bu ürünler beklemektedir. Biz sözleşmeyi para gönderen kişiler kimse onlarla yaptık. Bunlara ilişkin proformları avukatlarım sunacak. Bu tip çalışmalarda proforma sözleşmeyi vermediğimiz takdirde bankalar para ödemesi yapmaz. Bizden silah ve mühimmat talebi yapılınca yetkili silah fabrikalarını gezdirdik. Ürün tanıtımları yaptırdık. Israrla yelek ve başlıklara ilişkin son başvuru tarihlerini sorduk, bizi iki hafta oyaladı. Daha sonra fonlar bizimle iletişime geçtiler.

“Krakovetskyı’ye 180 bin dolar verdim”

Ben ticaretle uğraşıyorum, gözaltında bulunduğum için de mağduriyet yaşadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ukrayna Büyükelçiliğinin bizimle ilgili şikayeti yoktur. Biz ticaretimize devam ediyoruz. Müşteki tarafın Ukrayna’daki 12 kişilik ailesini Türkiye’ye getirdim. Antalya’daki ailemin yanına yerleştirdim. Bu kişinin sonrasında benden sürekli maddi anlamda talepleri oldu. Hesaplarının Ukrayna’da olduğunu bu iş bitene kadar kendisine maddi destek çıkmamı istedi. Kendisine 180 bin dolar para verdim. Bu paraları hep nakit çekip otelde elden verdim. Buna müşteki tarafın arkadaşları ve benim arkadaşlarım şahittir. Müştekinin aleyhime olan beyanını kabul etmiyorum.

“Soylu iddiası ortalığı karıştırmak için”

Ben müştekiye ‘Şunu tanıyorum yardımcı olurum’ şeklinde bir söylemde bulunmadım. Süleyman Soylu ile uzun yıllardır tanışıklığım vardır ancak bunu kimseye karşı kullanmadım. Ben gittiğim yerde saygıyla karşılanırım. Müşteki ortalığı karıştırmak için böyle iddialarda bulunmaktadır. Müşteki tarafla whatsapp yazışmalarımız vardır. Mehmet Dağlar bize müşteri getirir. Kendisiyle olan ticaretim budur. Kendisini bu sebeple tanırım. Bülent Aygün yanımızda şoför olarak çalışmaktadır. Hakan Dağlar daha önce yanımızda çalışmaktaydı ayrıldı.

“Rozetleri arkadaşlar bırakmış”

Yanımızda çalışan emekli özel harekat personeli vardı, istihbaratta çalışan kişi vardır. Evraklar bu kişilerden kalan evraklardır. Bunları kutunun içine koymuştum. Hakim savcı rozetlerini arkadaşlar bırakmışlar. Bunlar kullanmak amaçlı bulundurduğum rozetler değildir. Hesaplarımıza bloke konulmasında 3. Haftaya girdik. Her şeye bloke konulunca personel çıkarmaya başladık. Mühimmatlarla ilgili irsaliyeler mevcuttur. Ukrayna Savunma Bakanlığı ile görüşmeye devam ediyoruz. Müşteki taraf gönderdiği bedeli geri istiyorsa gönderebilirim. Bu süreçte ticari anlamda zor duruma düştük. Nitelikli dolandırıcılık suçunu kabul etmiyorum. Yaptığım işlemler legal çerçevededir.”

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