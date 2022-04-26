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Ukraynalı yetkili nasıl dolandırıldığını anlattı: “Soylu ile fotoğraflarını gösterdi, güvendim”

“Para ödendi, Altınel ulaşılmaz oldu”

26 Nisan 2022 16:17

Asuman Aranca

Türk iş insanları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikâyetçi olan Ukrayna İçileri Bakanlıı letiim Bakanı Volodymyr Krakovetskyı’nin ifadesi ortaya çıktı. Krakovetskyı ifadesinde, Rusya ile savaşta olan ülkesi için Türkiye’de savunma anlaşması yapmaya yetkili tek kişi olduğunu, iş insanı Koray Altınel ile miğfer, çelik yelek ve silah alımı için anlaştıklarını ancak toplamda 5 milyar dolar ödeme yaptıktan sonra Altınel’e ulaşamaz hale geldiğini anlattı. Krakovetskyı, “Altınel bana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğraflarını gösterdi. Güvendim ve prensipte anlaştık. Yapılan anlamadan Savunma Sanayi Müstearlıından ve İç İşleri Bakanlıından üst düzey makamlar ile MT’in de haberdar olduunu söyledi. Parayı gönderdikten sonra irtibatımız kesilmeye başladı. Ukrayna ve Türkiye arasında diplomatik bir sıkıntı yaanmaması adına 2 gün önce tekrar aradım. Neden teslimatı yapmadıını sordum. O da yurt dıında olduunu Çaramba günü döneceini ve yüz yüze görüşeceimizi söyledi ancak kendisi ile görüşme salayamadım ve ulaamadım. Şikâyetçiyim” dedi.

E-posta gönderdiler

Krakovetskyı, ifadesinde özetle şunları anlattı:

“Ukrayna İçileri Bakanlıı letiim Bakanı ve aynı zamanda Ukrayna Devleti adına Türkiye’de savunma anlamaları yapmaya yetkili tek kii olarak görev yapmaktayım. Ukrayna/Rusya savaı nedeniyle Ukrayna’nın ihtiyaç duyduu savunma ve insani yardım malzemelerinin temini için görevlendirildim. Elçilikte ihtiyaç duyulan savunma ve insani yardım malzemeleri yayınlanmaktadır. Kendisini Murat Özvardar olarak tanıtan ahıs elçiliimize ihtiyacımız olan silah ve insani yardım malzemelerinin kendileri tarafından tedarik edilebileceine yönelik bir e-posta gönderip iletiim bilgilerini paylatı. Daha sonra ise Koray Altınel isimli ahıs elçiliimize ihtiyaç duyulan malzemelerin bir kısmının kendileri tarafından karılanabileceini, bu amaçla yetkililer ile iletiime geçmek istediine dair 4 Mart tarihinde bir e-posta gönderdi. Bu e-postada; Kendisini AKA ARMS irketinin yetkilisi Koray Altınel olarak tanıtan ahıs, bütün ürünlerinin stoklarda hazır olduunu, kendisinin referansının Murat Özvardar olduunu belirtti. Bu e-posta geldikten sonra elçilik bunu bana bildirdi ve Koray Altınel’in e-posta ve telefon bilgisini paylatı. Aynı eklide elçilik benim iletiim bilgilerimi de tek yetkili olduumu bildirerek bu ahıslara e-posta yoluyla bildirdi.

“70 milyon dolar yardım”

4 Mart tarihinde Özvardar adına aradıını söyleyen bir erkek ahıs beni aradı ve Özvardar ile yardım gönderecek kişilerin de katılacağı bir toplantı ayarlayacaını söyledi ve bana bir konum attı. Aynı Ones Teknoloji isimli irkette bulumak için randevulatık. stanbul Konsolosluu aracılıı ile tanıım Hüseyin H. İle birlikte buraya gittik. Kendisini Ones Teknoloji isimli irketin yetkilisi olarak tanıtan soyadını bilmediim Mehmet isimli kişi, siber güvenlik ii yaptıklarını ve dier savunma sanayi alanlarında Roketsan/ Aselsan gibi firmalarla büyük projelerde ortak çalıtıklarını, insanı yardım ve Ukrayna’nın ihtiyaç duyduu çelik yelek, mifer, bot ve daha özel malzemeler olarak nitelendirdii silahları temin edebileceklerini, Gürcistan’dan bir grubun Ukrayna’ya 70 milyon dolar tutarında yardım yapmak istediini, bu baıın ödemesi, lojistii ve temininin Murat tarafından organize edildiini, ürünleri gözümle görüp teyit etmemin yeterli olacaını söyledi. Ben parayı verecek ahıslara görüşmek istedim anacak Mehmet isimli ahıs bu kişilerle görüşemeyeceimi, onlarla kendilerinin ödeme konusunda anlatıklarını ve benden sadece malzemeleri görüp onaylamamı istediler.

"Devlet büyükleriyle fotoğraflarını gösterdi"

Bir süre sonra Hüseyin H., ben ve Mehmet isimli ahıs Koray Altınel’in ofisine gittik.Bizi Bülent Aygün isimli, Koray Altınel’in elemanı olduunu öğrendiim ahıs ve karıladı. Altınel’in odasına çıktık, tanıma gerçekletikten sonra Altınel kendisinin eski devlet memuru olduunu, Milli stihbarat Tekilatı’nda istasyon eflii yaptıını, birçok gizli operasyonu yönettiini, aynı zamanda birçok devlet büyüğü ile fotoraflarının olduu söyledi. Bu fotorafları ve ofisinde bulunan birçok diplomatik plakayı gösterdi. Daha sonra çelik yelek ve miferleri göstermeye baladı. Ben de ne kadar sürede teslim edebileceini sordum. Bir hafta içinde bu ürünleri Polonya’da teslim edebileceini söyledi. Ürünleri beendik, Altınel bize ‘elinizde silah yoksa mifer ve çelik yelei ne yapacaksınız, ben size daha özel ürünler temin edebilirim’ dedi ve iyerinin bodrum katına indirerek bize çeitli otomatik silahlar, keskin niancı tüfekleri ve bir takım askeri materyaller gösterdi. Farklı kalibrelerdeki Piyade tüfeklerinin her birinden 1.000’er adet, 338. Cal keskin niancı tüfeinden de 50 adet stounda tam takım olarak hazır olduunu ve teslim edebileceini ifade etti.

Soylu ile fotoğraf

Bu sırada bizde güven oluturmak için kendisinin 3 kez İçileri Bakanı Süleyman Soylu’nun hayatını kurtardıını, annesi ile balantılarından dolayı ilikilerini devam ettirdiini söyledi. Yardımcısı Bülent Aygün ise bize 15 Temmuz gecesi kendilerinin silahları olmasa İçileri Bakanlıı’nın ele geçirildiini ve birçok silahı devletin güvenlik güçlerine ulatırdıklarını anlattı. Hatta İçileri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte çekilmi fotoraflarını gösterdi. Ben bu ahıslara güvendim ve prensipte anla olduk ancak Murat Özvardar’ın yakını olan ve bizimle birlikte Altınel’in iyerine gelen Mehmet isimli ahıstan dolayı fiyat konuulmadı. Bize daha sonrasında fiyat teklifinde bulanacaklarını söyledi.

“Yanlış anlaşılma” dediler

(…) Bir iki gün sonra Murat Özvardar’ın adına aradıını söyleyen bir şahıs aradı ve bir toplantı düzenleneceini söyledi. Ne amaçla toplantı yapılacaını sorduumda, bize Ukrayna’dan üç ateenin gelerek toplantıya dahil olacaını söylediler. Ben de kendilerine zaten bizim büyükelçiliimizde atee olduunu, Ukrayna’dan atee gelmeyeceini söyledim ama yine de bu toplantıya gittim. Toplantı 5 Mart tarihinde bir restoranda oldu. Buraya da Hüseyin H. Gittim. Bizi, beni arayan ve daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıında memur olarak çalıını söyleyen ismini hatırlamadığım kişi karıladı. Altınel, Özvardar, Özvardar’ın iki adamı ve restoranın sahibi olduğunu öğrendiğim şahısların bulunduğu masaya oturduk. Askeri ateelerin nerede olduunu sordum. Bir yanlı anlaılma olduunu söyleyip özür dilediler. 70 milyon dolar yardım yapacak ahısların kim olduunu sordum, bunun da yanlı anlaıldıını, bu paranın Ukrayna Devleti tarafından ödeneceini, bu parayı verirsek malzemelerin teslim edileceini söyledi.

“Füze” teklifi

Biz masadan ayrılmak istedik ancak kendisini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıında çalıan memur olarak tanıtan ahıs, istendii takdirde ABD’den stinger hava savunma füzesi ve dier malzemeleri de tedarik edebileceklerini söyledi. Aynı zamanda bizim 70.000.000,00 USD gibi bir paramızın olmadıını, bu anlamaların devletler arasında yapılmasın gerektiini, böyle illegal bir anlamaya girmeyeceimizi belirtip oradan ayrılarak otele döndük. Otele döndükten sonra Koray Altınel, Hüseyin H’yi arayarak, ertesi gün bizim belirleyeceimiz bir saatte benimle ve Hüseyin H. ile görüşmek istediini söylemi. Ertesi gün Altınel’in AKA ARMS isimli irketine gittik.

Teslimat Polonya’da

Burada mifer ve çelik yelekler üzerine görüştük, fiyatlarını belirledik. Bu ahıs bana mifer 350 ve çelik yelek fiyatlarının ise 700 dolar olduunu, takım halinde 1050 dolar olacağını ve 1 hafta içerisinde 5 bin adet çelik yelek ve miferi Polonya’da teslim edeceğini söyledi. Bu anlama 5 milyon dolar tutarındaydı. Altınel bu arada çelik yelek ve miferin tek baına yeterli olmayacaını istersek silah da satabileceini, bu silahları da dorudan Türkiye üzerinden Ukrayna’ya deil de dier ülkeler üzerinden örnein Polonya üzerinden bize satabileceini ve teslim edebileceini söyledi. Ukrayna Hükümeti tarafından End User Sertifikasını düzenlenirse yapabileceini söyledi. Biz de bu silahları Ukrayna makamlarına bildirdik, Ukrayna bu silahlara ihtiyacı olduundan dolayı En User sertifikası düzenleyerek bize gönderdi.

"Devletin haberi var"

Altınel bu anlamaların hiçbir ekilde açıklanmayacaını ve gizli tutulacaını yapılan anlamadan Savunma Sanayi Müstearlıından ve İçileri Bakanlıından üst düzey makamlar ile MT’in de haberdar olduunu söyledi. Bunun üzerine bu ahsa güvenerek anlatık. Prensipte anlaıldıktan sonra 2-3 gün süre içerisinde ilk önce toplam 5 milyon doları Altınel’in verdii çeitli hesap numaralarına gönderdim.

"Şirketleri gezdirmişler"

Paraları gönderdikten sonra Altınel beni bir şirkete götürdü. Bu irketin yöneticileri bizi kapıda karıladı, kamikaze drone üretimini ve birkaç zırh aparatı gördük. Şirketin yetkilisi ellerinde 2.700 adet kamikaze drone olduun, bunların Azerbaycan için üretildiini, Ukrayna’daki acil durumdan dolayı Altınel’İn iaret ettii üçüncü bir ülkeye Ukrayna’ya teslim edilmek üzere verilebileceini söyledi. Yaklaık 30 dakika sonra buradan ayrıldık. Altınel daha sonra bize stanbul’da 3 ayrı savunma irketinin de bizimle görüşmek istediini söyledi ve bizi yardımcısı Bülent Aygün ile kendisine ait araçla İstanbul’a gönderdi. Burada gittiğimiz şirketteki şahıs, ellerinde 5.65 Cal makineli 1.000 adet silah bulunduunu, bunları Altınel için beklettiğini, silahları görebileceimizi söyledi ve bize test atıı yaptırdı. Silahları beendik. Şahıs bize Altınel tarafından fiyat verileceğini söyledi. Daha sonra başka bir şirkete gittik. Bizi irket genel müdürü, yöneticileri ve Altınel karıladı. Orada da bir çok piyade tüfei, lancer ve keskin niancı tüfeklerini gördük ve Altınel tarafından fiyat teklif edilecei bildirildi ve ayrıldık.

“Ailemi getirtti”

Bu süreçte ülkemde yaanan savatan dolayı 16-60 ya arası erkeklerin ülke dıına çıkmaları yasaklandı. Benim ailem ile nianlımın ailesi orada kaldı. Onları Türkiye’ye getirmek istiyordum. Benim ailemde ve nianlımın ailesinde pasaportu olmayan çocuklar bulunduu için Polonya onlara pasoport vermedi. Bu durumu Altınel’e anlattım. Bu ii çözeceini söyledi ve Polonya’daki Türk Elçiliindeki ateeyi arayarak durumu anlattı, Bu yetkili ailemi buldu ve onlara refakat ederek Türkiye’ye gelmelerini saladı. Altınel, benim ve nianlımın ailesini Antalya’da bulunan annesine ait eve yerletirdi.

“Senin yüzünden 4 asker öldü”

Daha sonra Altınel ile irtibatımız kesilmeye baladı ve herhangi bir materyal teslimatı olmadı, bir süre sonra tamamen kesildi. Ben kendisine 4 askerimizin kendisinin teslim etmedii materyallerden dolayı öldüğünü ve durumdan dolayı Ukrayna Hükümetinin beni sorumlu tuttuunu söyleyerek kendisi ile görüşmek istediimi ileten bir mesaj gönderdim. Kendisine ödediim paraları geri ödemesini istedim. Ancak bir cevap alamadım. Ukrayna ve Türkiye arasında diplomatik bir sıkıntı yaanmaması adına kendisini 2 gün önce tekrar aradım. Neden teslimatı yapmadıını sordum. O da yurt dıında olduunu Çaramba günü döneceini ve yüz yüze görüşeceimizi söyledi ancak kendisi ile görüşme salayamadım ve ulaamadım. Altınel ile birlikte hareket ettii Murat Özvardar, Bülent Aygün, Mehmet isimli soy adını bilmediim ahıs ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıında memur olarak çalıını söyleyen erkek ahıs birlikte hareket ederek dolandıran kişilerden şikayetçiyim”

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