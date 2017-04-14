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BBC Türkçe

Ukrayna vize vermedi, Rusya Eurovision'dan çekildi

Rusya'nın Pervıy Kanal televizyonu, Rusya'nın Eurovision yarışmacısı Julia Samoilova'ya Ukrayna vizesi verilmemesi üzerine yarışmayı yayınlamayacağını açıkladı

14 Nisan 2017 11:08

Rusya'nın Pervıy Kanal (Kanal Bir) televizyonu, Rusya'nın Eurovision yarışmacısı Julia Samoilova'ya Ukrayna vizesi verilmemesi üzerine yarışmayı yayınlamayacağını açıkladı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) bunun üzerine Rusya'nın yarışmada yer alma şansının kalmadığını açıkladı. Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'dan ele geçirdiği Kırım'a gittiği gerekçesiyle Julia Samoilova'ya vize vermeyi reddetmişti.

EBU Ukrayna'nın bu adımını kınayarak yarışmayı politikleştirmeme çağrısında bulunmuştu. Ukrayna'nın yasağının ardından EBU Pervıy Kanal'a bazı alternatifler önermiş, Julia Samoilova'nın Rusya'da bir stüdyodan yarışmaya katılarak yayın yapmasını veya Rusya'nın başka bir aday göstermesini önermişti. Fakat Rus televizyonu bu iki öneriyi de reddederek yarışmayı yayınlamamaya karar verdi.

Spinal kas atrofisi rahatsızlığı nedeniyle çocukluğundan beri tekerlekli sandalyeyle hareket eden Julia Samoilova daha önce Rusya'da düzenlenen 2014 Soçi Kış Paralimpik Oyunları'nın açılış seremonisinde sahne almıştı.

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