Ukrayna, Rus yarışmacı hakkındaki kararı yüzünden Eurovision'dan men edilebilir

Ukrayna'nın, Rusya'nın Eurovision şarkı yarışmasıdaki temsilcisi Yuliya Samoylova'ya, Kiev'in izni olmadan Kırım'a gitiği için ülkeye giriş yasağı koyması nedeniyle, organizasyondan men edilebileceği belirtildi.

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) genel direktörü Ingrid Deltenre, Ukrayna'nın, Eurovision'da Rusya'yı temsil edeceği açıklanan Yuliya Samoylova'nın ülkeye girmesine izin vermemesi nedeniyle Eurovision'dan men edilebileceğini açıkladı.

Deltenre, İsviçre'de yayınlanan Blick gazetesine demecinde, Ukrayna'nın Samoylova'nın ülkeye girişine izin vermemesinin 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu söyledi.

​"Ebu, Ukraynalı yetkilileri ikna etmeye çalışıyor"

Deltenre, EBU'nun, Samoylova'nın Eurovision'a katılması için, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve Başbakan Vladimir Grosyman'ı ikna etmeye çalıştığını anlattı.

Blick'e göre, yalnızca bu iki isim, Samoylova'nın Ukrayna'ya giriş yasağını iptal edebilir ve yasağın Eurovision'dan sonra yürürlüğe girmesini sağlayabilir.

Öte yandan Deltenre, bir çözüm bulunamaması hâlinde EBU'nun, yarışmaya katılmaktan men edilmesi de dahil olmak üzere Ukrayna'ya bazı yaptırımlar uygulayabileceğini belirtti.

Ukrayna güvenlik servisi SBU, Kırım'da konser verdiği gerekçesiyle Samoylova'ya üç yıl için ülkeye giriş yasağı getirmişti.

Ukraynalı yetkililer, Kiev'in izni olmadan Rusya üzerinden Kırım'a giden kişilerin Ukrayna yasalarını ihlal ettiğini savunuyor.

Samoylova'nın, Eurovision'ın yarı final elemeleri için 11 Mayıs'ta Kiev'de sahneye çıkması bekleniyordu.