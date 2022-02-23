Ukrayna krizini yorumlayan Cardi B dünya liderlerini eleştirdi: Güç takıntısını bırakın

Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaşan Cardi B, dünya liderlerini yanlış meselelere odaklanmakla eleştirdi. Cardi "Keşke bu dünya liderleri güç takıntısını bırakıp gerçekten [kimin] etkilendiğini (yurttaşlar) düşünse, hem tüm dünya bir kriz içinde. Savaş, yaptırımlar, işgaller bu liderlerin endişelenmesi gereken son şey olmalı." ifadelerini kullandı.

"Up" şarkısını söyleyen rapçi sosyal medyayı müziğini ve projelerini tanıtmanın yanı sıra haberler ve ünlü dedikoduları hakkında yorum yapmak için kullanmasıyla biliniyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre Cardi B, 22 Şubat Salı günü Twitter'da kendisini "tüm bu Rusya meselesi hakkında ne düşündüğünü" merak ettiği için etiketleyen bir hayranına yanıt verdi.

"Sanırım politikacı olmak istiyorum"

Söz konusu kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği ve aralarında Boris Johnson'ın da bulunduğu dünya liderlerini Moskova'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya sevk eden son askeri harekat haberlerinden bahsediyordu.

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi, geçmişte birkaç kez siyasete ilgi duyduğunu ifade etmişti.

Cardi B, eski başkan adayı Bernie Sanders'ın kampanya fikirlerinin tanıtımını yapmış ve New York Kongre Temsilcisi adaylığı sırasında Alexandria Ocasio-Cortez'e destek mesajları paylaşmıştı.

2020'de Cardi siyasete girme arzusunu şu tweetle dile getirmişti:

"Sanırım politikacı olmak istiyorum... Okula geri dönersem ve odaklanırsam gerçekten Kongre'ye girebilirmişim gibi hissediyorum."

Bununla birlikte siyasi yelpazenin her iki tarafından gelen tepkilerden bıktığını söyleyen "WAP" şarkıcısı, son zamanlarda sosyal meseleler hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.

Cardi, Ekim 2021'de paylaştığı tweette "Cumhuriyetçilerin zorbalığına uğramaktan ve aynı zamanda savunduğum insanlar tarafından ezilmekten bıktım" diye eklemişti.