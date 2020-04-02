Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Koronavirüs salgınını Çernobil'e benzetti

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, ulusa sesleniş videosunda Zelenskiy, “Çernobil Nükleer Santrali’ndeki kazadan sonra devlet, halkı 1 Mayıs etkinliğinde toplamıştı. O zamanlar kimse korkmuyordu, çünkü radyasyon görünmezdi. Koronavirüs de öyle, görünmüyor” dedi.

Halkı evde kalmaya çağıran Zelenskiy, “Plajları kimse çalmıyor, kumları kimse kamyonlarla götürmüyor. Parkların hiçbir yere kaybolduğu yok. Gezmeler biraz bekleyebilir” dedi ve vatandaşlardan olgun olmalarını istedi.

Ukrayna'ya bağlı olan Pripyat şehrinin yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinde, 26 Nisan 1986'da bir patlama yaşanmıştı.

Ukrayna'da şu ana kadar 794 Koronavirüs vakası kaydedildi.