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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı: Ayrılıkçılar saldırırsa savaş ilan edeceğim

Poroşenko: 9 bölge yeni Rusya çatısı altında birleştirilmek isteniyor

29 Mayıs 2015 10:46

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, göreve gelmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla ulusal televizyon kanalında yayınlanan "Poroşenko'nun Yılı" programında "Eğer, ateşkes ihlal edilirse, cephe hattı geçilirse ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine saldırı başlatılırsa, o an ülkede savaş durumunun ilan edilmesine karar vereceğim" dedi.

 

'Savaş deneyimli Rus
askerler topraklarımıza girdi'

 

Poroşenko, geçen yılın ağustos ayının ikinci yarısından başlayarak, doğudaki durumun tamamen değiştiğini, tam donanımlı ve Kafkasya'daki savaş deneyimi olan binlerce Rusya silahlı kuvvetleri mensuplarının Ukrayna topraklarına girdiğini kaydederek, bununla birlikte savaşın karakterinin değiştiğini, Rusya'nın desteklediği ve kontrol ettiği ayrılıkçılarla savaşın Rusya ile savaşa dönüştüğünü söyledi.

 

'9 bölge yeni Rusya çatısı
altında birleştirilmek isteniyor'

 

Rusya'nın ilk etapta Ukrayna'nın Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Luhansk, Zaporozhye, Kherson, Nikolayev, Odessa ve Kırım'ın içeren 9 bölgesini "Novorusya (Yeni Rusya)" çatısı altında birleştirmek istediğini savunan Poroşenko, "Novorusya projesi resmen başarısız oldu. Ukrayna, birlikteliğini sergiledi. Bu, Ukraynalıların başarısıdır. Bu, son bir yıl içindeki en büyük başarıdır" ifadesini kullandı.

"Son bir yılda dil, devleti birleştirir hale geldi ve ülkeyi birlikte tutuyor" değerlendirmesinde bulunan Poroşenko, "Artık dil, devleti bölme faktörü olmaktan çıktı. Rus dilinde Ukrayna'yı sevenler, en az Ukraynaca sevenler kadar vardır. Ukrayna'yı doğuda savunanların yüzde 50'si Rusça konuşuyor" dedi.

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