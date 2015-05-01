Ukrayna'da ayrılıkçılar yardım örgütü çalışanlarını sınır dışı etti



Tek taraflı olarak ilan edilen ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin "Devlet Güvenlik Bakanlığı" adı altında faaliyet yürüten kuruluşu, Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin (IRC) Donetsk'teki bürosunun kapatıldığını duyurdu.

IRC'nin bir süredir yasa dışı faaliyetler yürüttüğü ileri sürüldü. Gerekçede, "ilgili kurumlardan herhangi bir izin almaksızın ayrılıkçıların temsilcileriyle temas kurulması için yoğun çaba harcandığı, bölgedeki durum, gelişme ve sosyal sorunlar hakkında araştırma yürütüldüğü" iddia edildi. IRC'nin "sınır dışı edilen" 7 çalışanı arasında ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinin vatandaşları bulunuyor.

13 ayda 6 bin 100 kişi öldü

Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna'da son 13 ay içinde 6 bin 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Evini kaybeden kişi sayısı ise bir milyon olarak hesaplanıyor. Bölgede, aralarında Kızıl Haç ve Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün de bulunduğu çok sayıda yardım kuruluşu faaliyet gösteriyor.