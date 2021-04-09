Ukrayna'dan Donbas açıklaması: Saldırı hazırlığında değiliz

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde herhangi bir saldırı hazırlığında oldukları iddialarını yalanladı.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim tırmanırken, Ukrayna'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde saldırı hazırlığı yaptığı iddialarını yalanladı. Homçak, söz konusu iddiaların Rusya tarafından ortaya atılan 'asılsız iddialar' olarak nitelendirdi.

Homçak ayrıca, bu tür asılsız iddiaların Ukrayna'yı uluslararası toplumda itibarsızlaştırmak, işgal altındaki topraklarda yaşayan vatandaşları huzursuz etmek ve Kremlin'in çıkarları doğrultusunda hareket etmek amacıyla ortaya atıldığını ifade etti.

Provokasyonlara itibar etmeyeceklerini açıklayan Homçak, can kayıplarının yaşanmaması için çatışmaları silahla değil diplomasi yoluyla çözmek istediklerini söyledi.

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